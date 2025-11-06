공학한림원, 산업기술유산 80선 발간

한국공학한림원은 광복 80주년을 맞아 '기술, 삶이 되다'를 주제로 대한민국 산업기술 발전사를 아우르는 '산업기술유산 80선'을 선정하고 기념 책자를 발간했다고 4일 밝혔다.

이번 프로젝트는 산업통상자원부와 공동으로 추진했다. 해방 이후 전쟁의 폐허를 딛고 세계 기술 강국으로 성장한 대한민국의 80년 기술 혁신 여정을 집대성했다.

한국공학한림원은 한승헌 연세대 교수를 위원장으로 하는 '산업기술 80선 선정위원회'를 구성해, 전기전자·기계·건설환경·화학생물·재료자원·컴퓨팅·바이오메디컬 등 7개 분과 전문가들과 함께 심층 평가를 진행했다.

산업기술유산 80선 표지 (사진=한국공학한림원)

단순한 연구 성과뿐 아니라 ▲사회 발전 기여도 ▲국민 삶의 질 향상 효과 ▲국가 위상 제고 등 다양한 기준을 종합적으로 고려했으며 시대별·분야별 균형을 유지해 대한민국 산업기술사 전반적 흐름을 담았다.

1950~1960년대 전쟁 잿더미 속에서도 산업화의 초석을 다진 기술들이 선정됐다. 국내 최초 진공관 라디오 'A-501', 삼척 시멘트공장 가동, 나일론 스트레치사 생산 등은 기초 산업 자립을 이끌었다. 또한 경부고속도로 준공과 배추 품종 개발은 국가 인프라와 식량 안보의 토대를 마련했다.

1970~1980년대는 중화학공업과 정보통신 혁명의 시대였다. 포항제철 1기 고로 출선, 서울지하철 1호선 개통, '포니' 자동차 개발이 산업화를 가속시켰으며, 4M·16M DRAM과 전자교환기(TDX) 개발로 반도체 및 통신 강국으로 도약했다. 또한 한탄바이러스 백신 개발은 보건의료 분야 기술자립의 상징으로 꼽힌다.

1990~2000년대에는 대한민국이 기술 강국으로 세계무대에 자리매김했다. 세계 최초 CDMA 상용화, 아래아한글 개발, 인천국제공항 개항, 조선·해양플랜트 세계 1위 달성, CMOS 이미지센서 상용화 등이 대표적이다.

2010~2020년대에는 미래산업을 이끄는 첨단 기술이 포함됐다. 고대역폭 메모리(HBM) 개발로 AI 시대의 핵심 반도체 경쟁력을 확보했으며, 누리호 발사체 국산화, 전기차용 하이니켈 양극재 기술, 국산 초거대 언어모델 '소버린' 등이 새로운 성장 동력으로 꼽혔다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 "무에서 유를 창조해 낸 대한민국의 기술 도전 역사가 이번 80선에 집약돼 있다"며 "위기 때마다 불가능을 가능으로 만든 공학기술인들의 집념을 후대에 전하는 의미가 크다"고 말했다.

그는 이어 "이번 산업기술유산 80선은 국민에게 자긍심을 심어주고, AI·탄소중립·우주개척 등 새로운 도전의 시대에도 대한민국이 세계를 선도할 수 있는 이정표가 될 것"이라고 강조했다.