[미장브리핑] 성탄절 증시 휴장…해싯 "연준 금리 인하 여력있어"

▲뉴욕증권거래소와 나스닥은 24일(현지시간) 13시 조기 폐장, 26일 정상 운영 예정. 유럽 대다수 증시는 24일 조기 폐장 이후 25, 26일 휴장. 일본·중국은 성탄절없이 정상 운영. 인도는 25일만 휴장. 대만은 제헌절로 25일 휴장.

▲23일 미국 3분기 경제성장률 속보치 발표. 10월말 예정이었으나 셧다운으로 시기가 늦어짐. 1분기 전분기 대비 0.6% 역성장 이후 2분기 3.8%로 큰 폭 반등. 3분기에도 3.2% 내외 성장 예상.

▲23일 컨퍼런스보드 미국 12월 소비자신뢰지수 발표. 10월 95.5에서 11월 88.7로 급락한 바 있어. 11월 수치는 4개월 내 최저 수준.

▲차기 미국 연방준비제도(연준) 의장 유력 후보로 꼽히는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 물가 상승세가 꺾였으며 연준이 금리를 더 내릴 수 있다고 CBS뉴스와 인터뷰.

해싯 위원장은 "근원 소비자물가의 3개월 이동평균은 연율 기준 약 1.6% 수준"이라며 "연준의 물가 목표인 2%를 밑도는 만큼 금리 인하 여지가 충분하다"고 말해. 그는 "현재 물가 흐름은 3개월 이동평균으로 보는 게 가장 적절하다"면서 "전년 대비 지표는 과거 바이든 정부 시절의 높은 인플레이션 수치가 포함돼 있어 현재 상황을 정확히 반영하지 못하기 때문"이라고 설명.

▲우에다 가즈오 일본은행 총재 25일 경단련 회의에 참석해 연설 예정. 지난주 통화정책회의에서 정책 금리 인상 이후 내년 금리 궤적, 경제 및 물가에 대한 발언 주목.