비자, 미국 내 USDC 정산 개시

비자(Visa)가 미국서 서클이 발행한 스테이블코인 'USDC'의 정산 업무를 시작한다고 18일 밝혔다.

크로스리버 뱅크(Cross River Bank)와 리드 뱅크(Lead Bank)가 참여했으며, 솔라나(Solana) 블록체인을 통해 비자와 USDC 정산을 시작했다.

비자는 USDC 정산 서비스를 2026년까지 미국 전역으로 점진적으로 확대할 계획이다.

비자 로고

비자는 서클이 개발 중인 블록체인 '아크(Arc)'의 설계 파트너로도 참여하고 있다. 아크는 퍼블릭 테스트넷 단계에 있다. 아크가 정식 출시되면 비자는 네트워크 내 USDC 정산에 이를 활용할 계획이다.

관련기사

앞서 비자는 2023년 주요 결제 네트워크중 최초로 스테이블코인 정산을 도입했다. 올해 11월 30일 기준으로 월간 스테이블코인 정산 규모는 35억달러(연환산) 수준이다.

비자 루베일 버와드커(Rubail Birwadker) 글로벌 혁신 성장 파트너십 총괄은 "은행 파트너들은 이제 스테이블코인을 단순히 검토하는 단계를 넘어 실제 활용을 준비하고 있다”며 “비자는 USDC 정산을 도입함으로써 자금 관리 효율성을 개선하는 동시에, 신뢰할 수 있는 금융 기관 수준의 역량을 제공한다”고 말했다.