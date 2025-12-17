이창용 "고환율, IMF·글로벌 금융위기와 다른 성격의 위기 불러와"

원·달러 환율이 1480원을 넘으며 고환율이 지속되는 가운데, 이창용 한국은행 총재가 1997년 국제통화기금(IMF)에 돈을 빌리는 외환위기나 2008년 리먼 브라더스 파산 사태 후 불거진 글로벌 금융위기와는 다른 성격의 위기에 접어들 수 있다고 경고했다.

17일 서울 중구 한은에서 열린 하반기 물가설명회에서 이창용 총재는 "(고환율로 인해) 위기라고 말할 수 있지만 외채를 못갚아 금융기관이 넘어지고 국가 부도위험을 말하는 위기라면 전적으로 동의하지 않고 걱정하지도 않는다"며 "환율이 오르면 이득을 보는 사람과 손해보는 사람이 극명한데, 환율은 이 격차를 크게 해 사회적 화합이 어려운 환경을 조성한다"고 설명했다.

특히 그는 "수출과 반도체·조선으로 경제가 유지되고 있는데 수입업체는 어려워하고 있다"며 "잘 되는 파트는 수출, 안 되는 파트는 내수·건설·자영업자가 있다. 환율이 성장의 양극화에 있어서 안심할 수 있는 수준이 아니라고 생각한다"고 강조했다.

17일 서울 중구 한국은행에서 열린 물가설명회에서 (사진 왼쪽) 이창용 한은 총재가 발언하고 있다. (사진 가운데부터 오른쪽방향으로) 김웅 부총재보, 이지호 조사국장.(사진=한국은행)

환율이 높은 수준서 지속되는 것과 관련해 이창용 한은 총재는 기존과 다르게 '레벨' 관리에도 나설 예정임을 시사했다. 그동안 외환당국은 특정 시간 내 빠르게 원화 가치가 절하되는 변동성과 쏠림 현상에 대해 개입해왔다.

이창용 총재는 "환율 수준이냐 변동성이냐고 하면 당연히 변동성인데, 우리 원화의 절하국면은 내부적인 요인이 크다"며 "불필요하게 환율이 올라간게 있어서 변동성뿐만 아니라 레벨서도 조율을 통해서 할 수 있는 부분이 있으며, 12월은 거래량이 줄어들기 때문에 정부 부처와 내부적인 논의를 통해서 수급 요인을 조정해 대응하려고 하고 있다"고 답했다. 이어 그는 "정부의 수급 대책이 작동하면 부처 간의 일이라 시간이 걸리지만 작동하면 수급 요인에서 개선이 있을 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.

1470원대로 원·달러 환율이 이어질 경우 내년 물가상승률은 2.3%까지 전망치를 0.2%p 가량 웃돌 것으로 한은 측은 관측했다. 한은은 원·달러 환율의 최근 높은 수준이 장기화될 경우를 우려하고 있다. 김웅 부총재보는 "원·달러 환율이 10% 상승할 경우 물가를 0.4%p 정도 오르는 것으로 보고 있다"고 대답했다.

현재는 환율로 인한 물가 상승 압력이 일부 품목으로 나타나고 있다는 것이 한은 측 진단이다. 한은 김영주 물가고용부장은 "수입 의존도가 높은 축산·수산물을 중심으로 환율 상승 영향이 나타나고 있다"고 말했다.

한은 이지호 조사국장은 "환율과 유가가 다른 방향으로 가 (물가 상승 압력을) 상쇄하고 있고, 이로 인해 높은 물가 상승률은 파급되지 않을 것"이라며 "물가 (상승) 압력이 전면적으로 확산되는 국면으로 보고 있진 않다"고 언급했다.