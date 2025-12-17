한국금융연수원, 예비·금융인 AI 리터러시 자격 검증한다

한국금융연수원이 인공지능 전환(AX) 시대에 대비해 'KBI 금융 AI 리터러시' 자격을 신설해 2026년 6월 첫 시험을 시행한다고 17일 밝혔다.

KBI 금융 AI 리터러시 자격은 금융에 특화돼 개발된 AI 자격시험으로 금융회사 임직원의 AI에 대한 기술적 이해와 실무 활용 역량을 평가하고자 개발됐다.

자격시험은 ▲AI에 대한 기초적 이해 ▲금융 AI 활용 ▲금융 AI 윤리, 규제와 리스크관리 및 거버넌스 등 3개의 검정과목으로 구성됐다. 총 80문항에 대해 90분간 지필평가 형태로 운영될 예정이다.

(사진=한국금융연수원)

오는 5월 19일 원서 접수를 진행하며 첫 시험 시행일은 6월 27일이다.

한국금융연수원 이준수 원장은 “금융 특화 자격시험 운영과 AI 리터러시 자격 신설이 AX 시대 금융 전문인력양성에 기여하고, 금융회사의 금융 및 AI 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한국금융연수원은 2026년 한 해 동안 국가공인자격 7종과 자체 인증자격 8종의 시험을 총 32회에 걸쳐 시행한다. 한국금융연수원의 2026년도 자격검정시험 관련 상세 일정은 한국금융연수원 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 온라인 원서 접수가 가능하다.