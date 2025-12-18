흥국화재 김대현·흥국생명 김형표 대표 내정

태광그룹 2026년 계열사 대표 인사

금융입력 :2025/12/18 13:55

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

태광그룹은 2026년 계열사 대표 인사를 단행하고 김대현 흥국생명 대표를 흥국화재 대표로, 김형표 흥국생명 경영기획실장을 흥국생명 대표로 내정했다고 18일 밝혔다.

김대현 흥국화재 대표 내정자는 1990년 KB손해보험의 전신인 LG화재로 입사한 후 2025년 3월 흥국생명 대표를 역임했다.

김대현 흥국화재 대표 내정자.
김형표 흥국생명 대표 내정자.

김형표 흥국생명 대표 내정자는 1994년 제일생명에 입사해 경영지원팀장을 지낸 뒤 2008년 흥국생명에 합류했다. 이후 기획관리팀장, 경영기획실장, 감사실장 등을 거쳐 지난해 3월부터 최고재무책임자(CFO)를 맡아왔다.

태광그룹 관계자는 "불확실한 경영환경 속에서 보험업계의 경쟁이 한층 심화되고 있다”며 “각 업권에서 경험과 전문성을 겸비한 인사를 적소에 배치해 경쟁력 제고에 집중할 계획"이라고 설명했다. 

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
금융 보험 생명보험 손해보험 태광그룹 흥국생명 흥국화재

