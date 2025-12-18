이찬진 "해외주식 투자, 증권사 실적만 생각해선 안돼"

이찬진 금융감독원장이 최근 확대된 해외 주식 등의 투자에 대해 증권사만 수익을 확대하고 개인들은 손실을 면치 못하고 있다며 강하게 경고했다.

18일 서울 여의도 금감원에서 열린 금융상황 점검회의에서 이찬진 금감원장은 "최근 증권사들의 해외 증권 중개 시장 점유율 확대 경쟁이 과열되고 있는데 증권사들이 투자자 보호는 뒷전으로 하고 있다"며 "눈앞의 단기적 수수료 수입 확대에만 치중하고 있는 것은 아닌지 우려된다"고 질타했다.

금감원에 따르면 증권사의 해외증권 위탁매매 수수료는 2023년 7천억원에서 2024년 1조4천억원, 2025년 10월 기준으로는 2조원으로 확대됐다. 2년 10개월 새에 185.7% 확대됐다.

하지만 반면에 올해 8월말 기준으로 개인 해외주식 계좌의 49%는 손실이었으며, 해외파생상품 투자 손실은 3천700억원에 이른다.

이 원장은 "현재 진행 중인 증권사 해외투자 실태 점검 대상을 확대하고 문제 소지가 확인된 증권사는 즉시 현장검사로 전환하겠다"며"투자자를 현혹하는 과장 광고, 투자자 위험 감수 능력에 맞지 않는 투자 권유, 투자자 위험에 대한 불충분한 설명 등 위법·부당 행위 발견 시에는 해외 주식 영업 중단 등 최고 수준으로 엄정 조치할 것"이라고 강조했다.