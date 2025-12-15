국가유산청 국립고궁박물관, 궁중회화 '십장생도' 크리스마스 트리 장식 선봬

국가유산청 국립고궁박물관(관장 정용재)은 연말을 맞아 박물관을 방문하는 관람객들을 위해 소장 유물 '십장생도'를 활용한 크리스마스 트리 장식을 선보였다고 15일 밝혔다.

십장생도는 불로장생을 기원하며 이를 상징하는 상징물을 소재로 그린 그림이다. 해·구름·산·물·바위·학·사슴·거북·소나무·불로초 등이 있고, 정초(正初)에 왕이 중신들에게 새해 선물로 내렸다는 기록이 있다.

붉은 줄기의 우람한 소나무에 눈을 얹고, 댕기, 버선, 복주머니, 노리개 등 전통 양식의 소품으로 장식해 한국적인 느낌으로 탄생한 '십장생도' 크리스마스 트리 앞에는, 루돌프처럼 코가 빨갛게 물든 사슴과 함께 썰매로 재해석한 임금의 가마인 가교(駕轎)를 배치했다.

국가유산청 국립고궁박물관 '십장생도' 크리스마스 트리.

또 주변에는 전통 보자기로 포장한 선물 상자가 가득 쌓여 있고, 이를 한 마리의 학이 지켜보고 있어 풍성하고 행복한 연말 분위기를 더한다. 동서양의 문화가 어우러진 이 특별한 크리스마스 트리는 새해 1월 말까지 박물관 2층 로비에서 만나볼 수 있다.

특히 박물관 전체 관람객의 약 30%가 외국인 관람객인 만큼, 이번 크리스마스 트리가 우리 전통문화의 현대적 활용 가능성을 보여주는 좋은 기회가 될 것으로 박물관 측은 기 대했다. 향후 박물관은 이번 크리스마스 트리 디자인을 활용한 카드, 실내장식 등 문화상품 개발에도 나설 예정이다.

국가유산청 국립고궁박물관은 "국내 유일의 왕실 전문 국립박물관으로서 왕실유산의 과학적인 보존·연구에 매진할 뿐 아니라, 소장 유물에 현대적 아이디어를 더해 새로운 활용 기회를 확장해나가는 적극행정도 이어갈 것"이라고 전했다.