국가유산청-부산시, 제48차 세계유산위원회 개최 업무협약 체결

국가유산청(청장 허민)은 부산광역시(시장 박형준)와 새해 7월 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 세계유산 관련 최대 국제행사인 세계유산위원회를 우리나라에서 최초로 개최하는 만큼 양 기관의 원활한 협력 체계를 구축하기 위한 것이다.

주요 협약 내용은 ▲인력 및 예산 지원 ▲부산광역시의 기반시설(인프라)을 활용한 국제회의 여건 조성 ▲세계유산 연계 프로그램 기획·운영을 통한 K-헤리티지 홍보 등이다.

최보근 국가유산청 차장(왼쪽)이 12일 오후 대전 서구 정부대전청사에서 내년 7월 부산광역시에서 개최되는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 개최 협력을 위한 업무협약 체결 후 성희엽 부산광역시 미래혁신부시장(오른쪽)과 기념촬영하고 있다.

특히 올해 11월 한국전쟁기 피란수도 부산의 유산이 유네스코 세계유산 우선등재목록으로 선정된 만큼, 세계유산위원회 개최를 계기로 개최도시 부산의 풍부한 문화적 자원을 알릴 수 있는 다양한 연계 프로그램을 마련할 예정이다.

국가유산청은 지난 6월 부산의 주 회의장 여건과 도시 접근성, 주변 권역 세계유산과의 연계성 등을 높이 평가하여 부산을 개최 후보도시로 결정한 바 있으며, 이후 7월 15일 제47차 세계유산위원회에서 부산이 개최도시로 최종 결정됐다.

국가유산청은 “부산광역시를 비롯해 외교부, 문화체육관광부 등 유관기관과 협력하여 제48차 유네스코 세계유산위원회가 성공적으로 개최될 수 있도록 노력할 예정”이라고전했다.