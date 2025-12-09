국가유산청, '제50회 대한민국전승공예대전' 11일 개막

국가유산청은 국가무형유산기능협회와 함께 오는 11일부터 19일까지 서울 강남구 국가무형유산전수교육관에서 '제50회 대한민국전승공예대전'을 개최한다고 9일 밝혔다.

올해로 50회를 맞은 이번 대전은 전통공예 분야의 신진 작가와 기성 장인을 아우르는 국내 최대 규모의 공모전이다. 이번 행사에서는 총 12개 분과에 접수된 339점의 작품 중 심사를 거쳐 선정된 163점의 수상작이 전시된다.

심사 결과, 대통령상에는 정기환 작가의 ‘나전 국화문 보석함’이 선정됐다. 이 작품은 전통적 짜임 방식과 칠 기법을 활용해 견고함과 전통성을 갖췄으며, 높은 숙련도와 완성도에서 호평을 받았다.

국무총리상은 김청운 작가의 ‘금서대’가 수상했다. 섬세한 제작 기법으로 코뿔소 뿔 등 재료의 무늬를 잘 살려 예술성이 돋보인다는 평가다.

문화체육관광부장관상에는 김현주 작가의 ‘준이종정도 자수 병풍’이, 국가유산청장상에는 김선정·김문정 작가의 ‘은입사 책거리 병풍’이 이름을 올렸다. 이 밖에도 한국문화예술위원회위원장상에 이영애 작가, 국가유산진흥원장상에 김규린 작가 등이 선정됐다.

전시는 휴관 없이 무료로 관람할 수 있다. 개막식과 시상식은 전시 시작 하루 전인 10일 오후 2시 국가무형유산전수교육관 극장 ‘풍류’에서 진행될 예정이다.