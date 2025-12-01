"15세기 건축 양식 간직"…국가유산청 '안성 청원사 대웅전' 보물 지정 예고

국가유산청은 고려 말에서 조선시대로 이어지는 건축 양식의 변화를 보여주는 '안성 청원사 대웅전'을 국가지정문화유산 보물로 지정 예고한다고 1일 밝혔다.

안성 청원사 대웅전은 정확한 창건 연대가 기록되지 않았으나, 1854년(철종 5년) 작성된 상량문을 통해 해당 시기 이전에 이미 건립된 건물임이 확인됐다. 국가유산청은 포작의 세부 장식과 구성 수법을 근거로 건립 시기를 조선 전기로 추정했으며, 수종 및 연륜 연대 분석 결과 15세기 부재가 사용된 것으로 특정했다.

해당 건물은 정면 3칸, 측면 3칸 규모의 맞배지붕 형식을 갖췄다. 가장 큰 특징은 하나의 건물에 두 가지 공포 양식이 공존한다는 점이다. 건물 전면은 기둥 사이에도 공포를 배치한 다포계 양식을, 후면은 기둥 위에만 공포를 둔 주심포 계열에서 변화된 출목 익공계 양식을 적용했다.

안성 청원사 대웅전.

국가유산청은 이러한 특징에 대해 고려시대 주심포계 공포가 조선시대 익공계로 변화하고 정착해 가는 과도기적 단계를 보여주는 사례라고 설명했다. 또한 임진왜란 이전에 건립된 건물 사례가 드물고, 16세기 무렵의 건축 구성과 의장이 한 건물 안에 공존하고 있어 학술적·예술적 가치가 높다고 평가했다.

특히 후면에 적용된 출목 익공계 연봉 의장은 비슷한 시기 건물 중 청원사 대웅전에서만 나타나는 특징이다. 이는 17세기 이후 확산된 연봉과 연화 초각 장식의 시원적 특징을 보여주는 것으로 분석된다.

국가유산청은 30일간의 예고 기간 동안 각계의 의견을 수렴한 뒤, 문화유산위원회 심의를 거쳐 보물 지정 여부를 최종 결정할 방침이다.