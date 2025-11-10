국가유산청 국립문화유산연구원, '한일 국교정상화 60주년' 기념 학술대회 마련

국가유산청 국립문화유산연구원(원장 임종덕)은 ‘한일 국교정상화 60주년’을 기념해 연구원과 일본의 문화유산 관련 기관과의 40년간 국제교류 성과를 발표하는 2건의 국제학술대회를 개최한다고 10일 밝혔다.

올해 학술대회는 오는 11일부터 12일 양일간 대전 ICC호텔(대전 유성구)에 마련한다. 이 기간 국립문화유산연구원과 국제교류 중인 일본 문화유산 관련 기관이 참석할 예정이다.

첫날 11일에 진행되는 국제학술대회는 「한·일 문화유산 국제교류 회고와 전망」을 주제로 한 6건의 주제발표와 종합토론으로 진행된다. ‘문화유산 연구의 한일 국제교류 의미와 지속가능성’을 소개하는 기조강연을 시작으로, 연구원과 후쿠오카현 교육청, 국립문화재기구 나라문화재연구소, 나라현립 카시하라고고학연구소 등 국제교류 담당자들이 그간 함께해온 다양한 교류성과에 대해 발표한다.

한일 국교정상화 60주년 국제학술대회 포스터.

12일에는 「고고자료로 본 고대 한일 교류 양상」을 주제로, 연구원과 카시하라고고학연구소의 한일교류 20주년을 기념하여 총 6개의 교류성과를 발표하는 국제학술대회도 개최된다.

양일간 각 기관의 주제발표 이후에는 조은경 국립문화유산연구원 연구기획과장(11일)과 이주헌 부경역사연구소 이사(12일)가 좌장을 맡아 40년간 이어온 한일 학술문화교류의 발자취를 뒤돌아보고, 다양한 기관과의 교류 확대 및 소장자료의 공동활용 방안, 인공지능(AI) 기반 디지털 대전환 시대의 글로벌 이슈 대응 등을 주제로 향후 학술교류가 나아가야 할 방향을 논의하는 종합토론을 진행할 계획이다.

국가유산청 국립문화유산연구원은 “고대부터 이어져 온 오랜 교류의 역사를 가진 한국과 일본이 우호적 관계를 유지하며 전 세계 문화유산 보존과 활용에 공동으로 기여해 나갈 수 있도록 상호 연구와 협력 기회를 활발히 확대해나갈 예정”이라고 밝혔다.