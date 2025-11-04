국가유산청, 나주 복암리 ‘고려 회진현 관아터’에서 축대·배수로 구조 확인

국가유산청 국립문화유산연구원 국립나주문화유산연구소(소장 권택장, 이하 연구소)는 올해 나주시 다시면 복암리 일원에서 진행한 발굴조사에서 고려 지방 관아 각 건물터의 공간을 구획하는 축대와 배수로 구조를 확인했다고 4일 밝혔다.

연구소는 이날 오후 2시 30분 발굴현장에서 조사 성과를 공개하는 설명회를 개최한다.

연구소는 지난해 발굴조사에서 ‘회진현관초(會津縣官草)’ 명문이 새겨진 고려 기와와 건물터를 확인해, 이곳이 고려시대 ‘회진현’의 관아였음을 밝힌 바 있다.

배수로에서 발견된 명문기와.

올해 조사에서는 관아 건물터의 세부 구조와 중첩 관계, 대지를 구획하는 구조물 등을 확인했다. 지난해 확인한 3호 건물터에 대한 세부 조사를 실시한 결과, 건물터 4동이 같은 자리에서 중첩된 상태로 파악되어 건물이 여러 차례 다시 지어졌음을 확인했다.

건물터 아래에서는 네모 모양(7.5×6.7m)의 석축 유구가 확인됐다. 이는 땅을 0.8m 정도 파내고 가장자리를 냇돌로 쌓은 구조로, 건물이 들어서기 전 물을 모으는 집수시설 또는 관아 정원시설인 연못으로 사용된 것으로 추정된다.

관련기사

3호 건물터 남쪽에서는 관아터의 대지를 구획하는 축대와 이를 따라 설치된 석축 배수로를 새롭게 확인했다. 3단으로 쌓인 축대는 동서 방향으로 44m 정도 확인됐으며, 너비 0.8m 내외의 석축 배수로가 길게 이어져 있었다. 연구소는 향후 조사를 통해 고려시대 지방 관아의 규모와 공간 활용 구조를 파악할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 조사를 통해 나주 복암리 일대가 4~6세기 복암리 고분군 중심의 마한 소국에서 백제 두힐현, 통일신라·고려 회진현의 중심지였음이 확인됐다.