허민 국가유산청장 "대단히 송구"...'김건희 국가유산 사적 유용' 논란에 공식 사과

윤석열 전 대통령의 아내 김건희씨의 국가유산 사적 유용 논란과 관련해 허민 국가유산청장이 공식 사과했다. 종묘에서 열린 '비공개 차담회'에 이어 근정전 어좌, 국립고궁박물관 수장고 출입까지 논란이 더해진 것에 대한 사과다.

29일 열린 국회 문화체육관광위원회 종합 국정감사에서는 김씨의 경복궁 근정전 어좌 착석, 종묘 신실 관람, 국립고궁박물관 수장고 출입 등 '국가유산 사유화' 논란이 집중 거론됐다.

이날 증인으로 출석한 고정주 국가유산청 법무과장(당시 경복궁 관리소장)은 김씨가 어좌에 앉았느냐는 더불어민주당 임오경 의원의 질의에 "근정전 내부에서 의자(어좌)에 올라간 부분은 제 기억으로는 올라갔었던 부분이 분명히 있다"고 증언했다.

허민 국가유산청장(사진=지디넷코리아).

고 과장은 당시 "궁능유적본부에서 연락을 받았다" 며, 이배용 국가교육위원장이 설명을 주도했고 최응천 전 국가유산청장도 현장에 있었다고 당시 상황을 설명했다.

반면, 당시 문체비서관으로 김씨를 수행했던 황성운 현 문화체육관광부 기획조정실장은 "어좌에 앉은 것은 기억나지 않는다"고 답했다. 이에 임오경 의원은 "먼발치에서 본 과장도 기억하는데 바로 옆에 있던 비서관이 기억을 못 한다"며 "나에게 이득이 되는 것만 기억하는 것"이라고 질타했다.

이날 임 의원은 특검 수사와 별개로 문체부와 국가유산청의 철저한 내부 감사와 관련자 중징계를 촉구했다.

논란이 거세지자 허민 국가유산청장은 "국민 누구도 이해할 수 없는 사적 행위이고, 어느 누구도 해서는 안 될 특혜"라고 말했다. 이어 "국가유산을 보존·관리하는 책임자로서 대단히 송구하다는 말씀을 드린다"며 "이를 교훈 삼아 국가유산을 더욱 철저히 관리하고 규정을 엄격하게 다시 만들겠다"고 고개 숙여 사과했다.

또한 허 청장은 "사안의 심각성으로 저희들도 지금 법무감사팀을 보강하고 있다"며 "특검과 별도로 지금 (감사를) 하고 있다"고 밝혀, 국가유산청 차원의 자체 감사가 진행 중임을 확인했다.