11월 1일부터 車관세 15% 전망…현대차 연손실 3조 줄어든다

한국과 미국이 29일 무역 합의를 타결하면서 대미 자동차 및 부품 수출 관세가 25%에서 15%로 낮아진다. 오는 11월 1일부터 적용 시, 현대차·기아 등 국내 완성차 업계 부담이 크게 줄어들 것으로 보인다.

관세 인하가 현실화되면 현대차그룹은 올해 11과 12월 비용 부담을 크게 덜 수 있을 것으로 예상된다. 특히 1천400원대 원·달러 환율이 유지되면, 관세 효과와 맞물려 실적 방어에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.

현대차·기아는 3분기 관세 소급 적용이 어렵게 되면서 약 2조7천억원 규모 손실은 불가피한 상황이다. 그러나 4분기에는 관세 인하 효과가 반영돼 손실 규모가 1조원 미만으로 줄어들 것으로 예상된다. 이는 지난 2분기 25% 관세 부담으로 발생한 1조6천142억원의 손실 대비 약 40% 이상 완화된 수준이다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 개회식에서 정상 특별연설을 하고 있다. (사진=공동취재단/뉴스1)

나이스신용평가는 미국의 한국산 자동차 관세율이 연간 25%로 유지될 경우 현대차·기아의 연간 손실 규모가 약 8조4천억원에 달할 것으로 추산했다. 관세율이 15%로 인하될 경우 손실은 5조3천억원 수준으로 낮아질 것으로 내다봤다. 즉 관세 인하만으로도 약 3조원가량 비용이 줄어드는 효과가 있다는 분석이다.

현대차는 지난달 19일 '2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이'에서 올해 연결 매출액 성장률 목표를 3.0~4.0%에서 5.0~6.0%로 상향했지만, 연결 부문 영업이익률 목표는 기존 7.0~8.0%에서 6.0~7.0%로 하향 조정했다. 이를 기존 목표치로 다시 잡을 수 있게 됐다.

호세 무뇨스 현대차 사장은 당시 "오늘 제공한 실적 가이던스는 25% 관세율을 기준으로 한 것"이라며 "관세율이 15%로 내려온다면 기존 가이던스를 유지할 수 있을 정도로 근접했을 것"이라고 말했다.

정의선 회장이 HMMME 신공장 건설현장에서 직원들을 격려한 후 공장으로 이동하고 있다.

김용범 대통령실 정책실장은 브리핑에서 "미국의 한국산 자동차 관세가 15%로 낮아진다"며 "가급적 11월 1일로 적용할 수 있도록 할 것"이라고 했다.

관세 적용은 양국 정부가 공식 서명을 한 뒤 국회 성명을 진행해 대미투자펀드 기금법을 제정하고 국회에 제출한 뒤 통과돼야 한다. 우리 정부가 법안을 통과시키면 미국 정부의 확인 절차를 거쳐 관세 인하가 발효되며, 발효 시점은 적용 합의가 이뤄진 달의 첫날로 소급될 수 있다.

현대차그룹은 "어려운 협상과정을 거쳐 타결에 이르기까지 헌신적으로 노력해 주신 정부에 감사드린다"며 "현대차·기아는 앞으로도 관세의 영향을 최소화하기 위해 다각적 방안을 추진하는 동시에 품질 및 브랜드 경쟁력 강화와 기술 혁신 등을 통해 내실을 더욱 다져나갈 계획"이라고 밝혔다.