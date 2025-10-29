KG모빌리티, 3Q 역대 최대 분기 매출 달성…픽업 시장 주도

KG모빌리티(KGM)가 올해 3분기(7월~9월) ▲판매 2만9천116대 별도 재무제표 기준 ▲매출 1조 1천889억원 ▲영업이익 30억원 ▲당기순이익 105억원을 기록했다고 29일 밝혔다.

KGM은 무쏘 EV와 토레스 하이브리드 등 글로벌 시장 신차 론칭 확대 등을 통한 수출 물량 증가와 함께 수익성 개선 및 환율효과 등에 힘입어 3분기 연속 흑자를 달성한 것이라고 설명했다.

특히 누계 매출은 3조1천321억원으로 KGM 역대 최대 분기 및 3분기 누계 매출 기록을 달성했다.

곽재선 KG모빌리티 회장

3분기 판매는 2만9천116대로 수출 물량이 큰 폭으로 증가한 가운데 지난해 1분기(2만9천326대) 이후 6분기 만에 분기 최대 판매를 기록하며 전년 대비 20.9% 증가했으며, 누계 판매는 8만2천388대로 전년 대비 증가세(2.2%)로 전환했다.

수출은 전년 대비 45.3% 증가 했으며, 누계 대비로도 10년 만에 최대 실적을 기록했던 지난해 보다 17.1% 증가한 상승세를 보였다. 3분기 누계 수출은 2014년(5만6천733대) 이후 11년 만에 최대 실적이다.

차종별로는 무쏘 EV가 지난 9월 국내 시장 누계 판매 6천311대로 올해 연간 목표(6천대)를 조기에 돌파 했으며, 무쏘 EV를 포함한 무쏘 스포츠&칸 등 KGM 픽업 트럭의 올해 9월까지 누계 판매는 1만2천679대로 국내 픽업 판매(1만9천683대)의 64.4%를 차지하며 시장을 주도했다.

3분기 손익은 판매 증가세와 함께 영업이익 30억원, 당기순이익 105억원 등으로 지난 1분기와 2분기에 이어 3분기 연속 흑자를 기록했으며, 전년 대비 흑자 전환했다.

KGM은 지난 9월 글로벌 론칭을 시작한 무쏘 EV와 토레스 하이브리드의 국가별 출시가 본격적으로 시작되면 판매 물량은 더욱 늘어날 것으로 기대하고 있다. 판매 증가와 함께 흑자 규모 확대 등 수익성 개선을 위해 적극적으로 국내·외 시장 대응에 나설 예정이다.

KGM은 지난 달 독일에서 곽재선 회장이 참석한 가운데 유럽과 중동·중남미 지역 총 38개국 대리점사와 기자단 등을 초청해 무쏘 EV와 토레스 하이브리드를 론칭했으며, 개별 국가별로 차별화된 마케팅 전략과 글로벌 대리점사와의 적극적인 협력을 통해 신차 출시와 판매를 확대하고 있다.

내수 시장에서는 구독서비스 KGM 모빌링 출시, 다양한 시승 이벤트, 고객 경험 강화를 위한 익스피리언스 센터 부산의 딜러십 운영 체제 전환 등 고객 중심의 판매 정책을 확대하고 있다.

KGM 관계자는 "무쏘 EV와 토레스 하이브리드 등 국가별 신차 출시가 확대되면 판매는 더욱 늘어날 것인 만큼 수출 물량 증가는 물론 고객 중심의 판매 정책 확대 등 내수 시장 대응에도 만전을 기해 판매 증대와 함께 수익성을 개선할 것"이라고 말했다.