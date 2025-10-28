국가유산청, 세계유산 '부여 왕릉원' 경관 복원 논의

국가유산청 국립문화유산연구원 국립부여문화유산연구소(소장 황인호)는 국립부여박물관(관장 신영호)과 함께 오는 29일 국립부여박물관 사비마루에서 '부여 왕릉원의 경관 복원안과 향후과제'를 주제로 국제학술대회를 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 학술대회는 2015년 유네스코 세계유산으로 등재된 '부여 왕릉원'의 경관 복원 관련 최신 연구 성과를 공유하고, 한·중·일 능원 사례 비교를 통해 올바른 복원 방안을 모색하고자 마련됐다. 부여 왕릉원은 백제 사비도읍기 왕실 매장문화를 상징하는 공간이지만 , 도굴, 일제강점기의 빈약한 조사, 1960~70년대의 과도한 복원으로 원 모습과 크게 달라진 상태다.

학술대회는 '구조'와 '경관'을 주제로 1·2부로 나뉘어 총 6개의 발표와 종합토론으로 구성된다. 1부에서는 부여 왕릉원 조사성과(오동선, 순천대학교)를 비롯해 중국 남조 및 수·당 능묘(우꾸이빙, 중국 남경대학), 일본 아스카시대 왕릉(사이코신지, 일본 나라현 아스카무라교육위원회) 등 동아시아 능원 구조 연구 성과를 비교한다.

2025 부여 왕릉원 국제학술대회.

2부에서는 부여 왕릉원 석재의 재질과 원산지(이찬희, 공주대학교), 구지형 기반 경관복원(이승기, 테라픽스), 백제 왕릉의 경관변화와 정비복원방향(성정용, 충북대학교) 발표를 통해 다양한 학문적 관점에서 복원안을 살펴본다.

주제발표 이후에는 권오영 서울대학교 교수를 좌장으로 전문가 종합토론과 함께 정책 이해관계자들과 이야기를 나누는 주민공청회도 진행될 예정이다. 학술대회는 당일 현장 등록으로 누구나 참석할 수 있으며, 국립문화유산연구원 유튜브 채널을 통해 실시간 중계된다.

국립부여문화유산연구소는 앞으로도 부여 왕릉원의 역사적 가치 규명과 복원을 위한 조사를 지속하고, 연구 성과를 국민과 공유할 예정이다.