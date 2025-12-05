국가유산청 2026년 예산, 1조4천971억 확정...1천97억 증액

국가유산청(청장 허민)은 2026년도 예산(기금 포함) 총지출 규모가 올해(1조3천874억원)보다 1천97억 원 증액된 1조4천971억원으로 확정됐다고 5일 밝혔다.

국가유산청은 새 정부의 국민주권시대를 맞이하여 과거 국가유산의 단순한 보존·계승을 넘어 국가유산을 K-컬처의 미래 성장동력으로 발전시켰고, 글로벌 문화 경쟁력 강화와 국제적 위상을 제고하는 분야에 예산을 집중 투자한 바 있다.

회계·기금별 예산규모를 살펴보면, 일반회계 및 지역균형발전특별회계는 1조3천300억 원으로 올해(1조2천440억원) 대비 860억원(6.9%) 증액됐고, 국가유산보호기금은 1천671억원으로 올해(1천434억원) 대비 237억원(16.5%) 증액된 수준이다.

허민 국가유산청장(사진=지디넷코리아).

국가유산 보수정비·보존기반 구축 큰 폭 증액...제48차 세계유산위원회 개최

분야별로는 ▲국가유산 보수정비·보존기반 구축 5천711억원 ▲국가유산 정책 2천638억원 ▲문화유산 1천9억원 ▲자연 및 무형유산 906억원 ▲세계유산 806억원 ▲ 교육·연구·전시 1천67억원 ▲궁능원 관리 1천285억원 등의 예산을 투입할 예정이다.

주요 증액사업을 살펴보면▲ 국가유산 보수정비·보존기반 구축(5천711억원, +412억원) ▲국립무형유산원 분원 건립(119억원, 순증) ▲지역 전수교육관 건립 지원(117억원, +89억원) ▲국가유산 재난안전 관리(316억원, +76억원) ▲국가유산 긴급보수 사업(108억원, +63억원) ▲역사문화권 정비·진흥 사업(193억원, +63억원) ▲ 국가유산 경관 개선 지원사업(70억원, +50억원) ▲ 궁중문화축전·조선왕릉축전 사업(133억원, +39억원) 등이 증액됐다고 국가유산청 측은 설명했다.

내년 주요 신규 사업으로는 ▲제48차 세계유산위원회 개최(179억원) ▲국가유산 지능형 첨단보존 기술개발(R&D)(44억원) ▲경복궁 내 국가유산 대표상품관 조성(8억원) ▲백악산 한양도성 탐방로 운영(21억원) ▲한국 전통조경 해외 보급(20억원) ▲규장각 기록유산 콘텐츠 활용 및 보급(18억원) ▲K-무형유산 지식자원 기초조사(10억원) ▲구 서울역사 근대유산 가치 회복(7억원) 등이다.

2025～2026년 국가유산청 예산 및 기금 현황.

국가유산 세계화 등 3대 중점 투자 분야 설정

국가유산청은 내년에 ‘문화강국의 든든한 뿌리, 국가유산의 가치 확산’을 목표로 ▲국가유산 보존·전승을 통한 국가브랜드 강화 ▲K-컬처의 원천인 ‘국가유산’ 세계화로 ‘빅 5 문화강국’ 실현 ▲국민의 삶과 조화롭고 지역발전을 이끄는 국가유산 보호·활용 등 3대 중점 투자 분야를 설정했다.

먼저 국가유산 보존·전승을 통한 국가브랜드 강화는 국가유산 안전관리와 보존·활용기반에 초점을 맞췄다.

기후위기·재난 대비 국가유산 안전관리 등 보호 강화를 위해 국가유산 보수정비·보존기반 구축(5천711억원), 국가유산 재난안전 관리(316억원), 국가유산 긴급보수(108억원), 국가유산 돌봄사업(211억원), 궁능방재시스템 구축(190억원), 세계유산 보존관리 지원(194억원)에 예산을 배정했다.

국가유산 분야별 보존·활용기반 확충으로 보면 국가유산 분야 R&D(140억원), 국립무형유산원 분원 건립(119억원), 지역 전수교육관 건립 지원(117억원), 발굴유물 역사문화공간 조성 및 운영(76억원), 전통건축부재보존센터 3수장고 증축(44억원), 한국전통조경 해외 보급(20억원) 등이 있다.

(제공=국가유산청)

K-컬처의 원천인 ‘국가유산’ 세계화로 ‘빅 5 문화강국’ 실현에도 나선다. K-헤리티지 기반 국제협력 선도로 국가 위상을 강화하고, 국가유산 콘텐츠 브랜드화로 K-헤리티지 글로벌 확산을 주도하는 것이 주요 골자다.

이를 위해 제48차 세계유산위원회 개최(179억 원), 국제개발협력(ODA)(111억원), 세계유산 국제해석설명센터 및 유네스코 아태무형유산센터 운영(62억원), 유네스코 등 국제기구 지원(33억원) 등에 예산을 투입할 계획이다.

여기에 국가유산 콘텐츠 브랜드화로 K-헤리티지 글로벌 확산을 위한 궁중문화축전 등 궁궐 체험 프로그램(160억원), 국가유산 콘텐츠 개발 보급(143억원), 국가유산 채널 구축·운영(46억원), 국가유산 안내판 정비(46억원), 세계유산 홍보 지원(31억원), 국제 공동연구 등 우리 유산 바로 세우기(16억원), 경복궁 내 국가유산 대표 상품관 조성(8억원) 등을 추진한다. 특히 한국 대표 국가유산인 경복궁 권역 내 K-컬처 대표 공간(랜드마크)으로 자리매김할 수 있는 국가유산 상품관 조성에 총 사업비 168억원을 배정했다.

마지막으로 국민의 삶과 조화롭고 지역발전을 이끄는 국가유산 보호·활용을 위해 각 지역별 특색있는 국가유산 관광자원 육성으로 지역 활성화와 국민의 삶과 조화로운 국가유산 지역 정비 및 국민 편의 증진, 국가유산의 교육 및 활용을 통한 지역 공동체 활성화에 힘을 쏟는다.

국가유산청은 “내년도 예산을 바탕으로 과거의 유산인 국가유산의 가치를 미래의 자원으로 새롭게 활용해 K-헤리티지의 가치를 세계에 널리 알리고, 글로벌 문화강국을 실현하는 데 최선을 다할 계획”이라고 전했다.