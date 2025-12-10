국가유산청, 'K-헤리티지' 세계화 나선다…2026년 유네스코 위원회 계획 확정

10일 국가정책조정회의서 3대 전략 발표…179억 투입해 부산서 개최

국가유산청(허민 청장)은 김민석 국무총리 주재로 열린 국가정책조정회의에서 2026년 7월 부산에서 개최되는 '제48차 유네스코 세계유산위원회 추진 계획'을 발표했다고 10일 밝혔다.

이번 위원회는 한국이 1988년 세계유산협약에 가입한 지 38년 만에 처음으로 국내에서 개최하는 행사다. 국가유산청은 전 세계 문화유산 전문가 등 약 3000여 명이 방문할 이번 행사를 통해 K-팝 등 K-컬처의 근간인 'K-헤리티지'를 세계에 알리고 문화강국의 위상을 높인다는 구상이다.

허민 국가유산청장은 이날 성공적인 개최를 위한 3대 전략으로 ▲성공적인 국제회의 운영 ▲세계인 대상 K-헤리티지 홍보 ▲지속 가능한 정책적 성과 창출을 제시했다.

허민 국가유산청장이 제48차 유네스코 세계유산위원회 준비상황을 브리핑하고 있다.

우선 안정적인 회의 운영을 위해 내년도 예산 179억 원을 확보하고, 외교부·문화체육관광부·부산광역시 등과 협력해 총 10명 규모의 전담 준비기획단을 가동한다. 또한 아프리카 및 소도서 개발도상국(SIDS) 등의 참여를 지원하고 역량 강화 기회를 제공하는 포용적 회의로 운영할 방침이다.

행사 기간에는 한국의 세계유산 17건을 알리는 미디어아트 특별전, 경복궁 수문장 교대의식, 무형유산 공연 등 다양한 부대행사가 열린다. 정책홍보관과 K-굿즈관도 별도로 운영해 방문객들에게 한국 전통문화 체험 기회를 제공할 예정이다. 특히 이번 위원회에서는 '한국의 갯벌 2단계'의 유네스코 자연유산 등재 여부가 최종 결정된다.

아울러 한국은 의장국으로서 국가 간 화해와 협력 등의 내용을 담은 '국제선언문' 채택을 추진한다. 이와 함께 2030년 이후의 등재 방향을 담은 '세계유산 등재 중장기 이행안(로드맵)'을 수립해 체계적인 등재 전략을 마련할 계획이다.

허 청장은 "K-헤리티지는 전 세계적으로 유행하는 K-컬처의 뿌리"라며 "긴밀한 범정부적 협의를 통해 제48차 세계유산위원회를 성공적으로 개최하겠다"고 밝혔다.

