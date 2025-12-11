국가유산청, '상주 흥암서원' 사적 지정…영남지역 대표 노론 서원

국가유산청은 경상북도 상주시에 위치한 ‘상주 흥암서원’을 국가지정문화유산 사적으로 지정했다고 11일 밝혔다.

상주 흥암서원은 조선 후기 남인 세력이 강했던 영남지역에 건립된 대표적인 서인 노론계 서원으로, 동춘당 송준길(1606~1672)을 제향하고 있다.

1702년 창건돼 1705년 임금으로부터 현판을 하사받는 사액(賜額)을 받았으며, 1762년 현재의 위치로 옮겨졌다. 특히 흥선대원군의 서원철폐령에도 훼철되지 않고 존속한 전국 47개 사액서원 중 하나로 역사적 가치를 인정받았다.

제향 인물인 송준길은 기호학파의 맥을 이은 산림학자로, 상주 출신인 우복 정경세의 사위가 된 후 약 10년간 상주에 거주하며 지역 인사들과 교류했다. 그가 사후 상주 흥암서원에 제향된 것은 당시 집권 세력인 서인 노론의 후원과 지역 연고가 함께 작용한 독특한 사례로 평가된다.

서원의 건축 양식은 기호학파와 영남학파의 특징이 절충된 형태를 보인다. 강학공간 내 강당이 앞쪽에, 기숙 공간인 동·서재가 뒤쪽에 배치된 구조는 기호학파 서원에서 흔히 나타나는 형식으로, 강당 앞에 재실을 두는 일반적인 영남 서원과는 차이가 있다.

반면 강당인 ‘진수당’은 대청 앞면을 개방하고 뒷면을 창호로 구성해 영남학파의 건축 형식을 따랐다. 또한 동·서재 원생보다 낮은 계층이 머물던 대문채 ‘하반청’이 보존돼 있어 건축적 희소성을 더한다. 사당인 ‘흥암사’에는 1705년 숙종에게 하사받은 현판과 1716년 숙종의 친필이 담긴 현판이 함께 걸려 있다.

흥암서원은 조선 후기 영남지역 노론 세력의 분포와 서원 운영, 사회·경제적 기반을 보여주는 자료가 풍부하게 남아있으며, 매년 봄과 가을에 지내는 제향인 ‘춘추향사’가 현재까지 이어지고 있다.