카카오게임즈 '가디언테일즈', 크리스마스 단편집-신규 영웅 업데이트

카카오게임즈(대표 한상우)는 12일 글로벌 게임 개발사 콩 스튜디오(대표 석광원)가 개발한 모바일 RPG ‘가디언 테일즈’에 크리스마스 단편집과 신규 영웅 ‘노움 의사 노엘’을 업데이트했다.

이번 크리스마스 단편집 ‘고요한 여관, 거룩한 전장’에는 노움 종족과 개미 세력 간 전쟁이 지속되는 가운데, ‘노엘’이 노움들의 상처를 치유하고 평화를 찾기 위해 떠나는 여정을 담았다.

이와 함께 크리스마스 단편집의 주인공 신규 영웅 ‘노움 의사 노엘’도 새롭게 추가했다. ‘노엘’은 뛰어난 의술을 지닌 의사로, 마음의 상처를 치유해 평화로운 세상을 만들어간다는 목표를 가진 캐릭터다. 지속성 기술을 사용하며 원거리 피해를 주고 파티의 지원 역할을 수행한다.

카카오게임즈는 오는 24일까지 영웅 ‘노움 의사 노엘’ 업데이트를 기념한 픽업 이벤트를 진행한다.

또한 18일까지 ‘돌려라 빙고 보드’ 이벤트를 진행한다. 이용자는 미션을 수행하고 포인트를 획득, 빙고 보드를 완성하여 인게임 재화 및 성장 아이템을 보상으로 받을 수 있다.

여기에 새해 1월 22일까지 부유성과 농장에 크리스마스를 기념한 테마를 적용한다. 또 12월 19일까지 길드 레이드 ‘산타의 선물공장’을 오픈해 게임 전반적으로 크리스마스 분위기를 연출한다.