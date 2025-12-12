말레이시아, 팔레스타인 갈등에 현지 외식 브랜드 급부상

말레이시아에서 이스라엘-하마스 전쟁 이후 확산한 글로벌 브랜드 보이콧이 1년 넘게 지속되면서, 자국 외식 브랜드가 폭발적으로 성장하는 새로운 소비 지형이 형성되고 있다.

11일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 말레이시아 무슬림 소비자들의 불매 운동은 미국과 유럽 등 서구 프랜차이즈를 겨냥했으며, 특히 맥도날드와 스타벅스 등 미국계 기업의 매출이 타격을 입는 사이 현지 기업들이 빈자리를 빠르게 채우고 있다.

지난해 6월 설립된 말레이시아의 패스트푸드 체인 아흐마드 프라이드 치킨의 경우 출범 1년 만에 35개 매장으로 확대됐으며, 내년 말까지 약 110개로 늘릴 계획이다. 이 브랜드의 월 매출은 약 300만 링깃(약 10억7천481만원)규모로 성장했다. 회사는 제품 포장 용기에 팔레스타인 관련 캠페인을 삽입하는 등 관련 마케팅을 활발하게 진행하고 있다.

아흐마드 프라이드 치킨 매장 전경 (사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

커피 시장에서도 변화가 두드러진다. 말레이시아 토종 브랜드 주스프레소는 2023년까지만 해도 스타벅스보다 매장 수가 적었지만, 불매 운동 기간 공격적으로 점포를 확장해 현재 700곳이 넘는 국내 최대 커피 체인으로 올라섰다. 이후 태국·싱가포르·브루나이·필리핀 등 동남아로도 진출하며 지역 맞춤형 메뉴로 브랜드 파워를 확대하고 있다.

전문가들은 이러한 현상이 일시적인 감정 소비가 아니라 구조적인 변화라고 분석한다. 말레이시아에서 팔레스타인 이슈는 가장 중요한 외교·정치 의제이며, 현지 정부도 친 팔레스타인 성향이 강하다.

외신은 소비자들이 정치적 부담 없이 이용할 수 있는 대안 브랜드를 적극 선택하고 있으며, 한 번 돌아선 소비자가 다시 글로벌 브랜드로 복귀할 가능성은 낮다는 분석도 나오고 있다고 설명했다.

관련기사

다만 일부 현지 브랜드는 무리한 확장으로 성장세가 둔화할 수 있고, 스타벅스 등 글로벌 브랜드는 여전히 높은 인지도와 방대한 운영 인프라를 보유하고 있어 중장기적 시장 경쟁은 계속될 전망이다.

그럼에도 터키와 인도네시아, 파키스탄 등 다른 무슬림 다수 국가에서도 비슷한 현상이 나타나고 있어 글로벌 외식·음료 시장에 중대한 변곡점이 되고 있다고 외신은 전했다.