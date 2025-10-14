아마존, 이스라엘 비판한 팔레스타인 직원 해고

아마존이 자사의 이스라엘 정부와의 협력 관계를 공개 비판한 팔레스타인 출신 직원을 해고했다.

최근 블룸버그에 따르면 아마존은 29세 팔레스타인 출신 엔지니어 아흐메드 샤르루(Ahmed Shahrour)를 회사 정책 위반을 이유로 해고했다.

회사 측은 내부 이메일에서 샤르루가 “고위 임원과 동료들을 위협·협박하거나 업무를 방해하는 발언을 했다”고 해고 사유를 밝혔다.

아마존 로고 (사진=아마존)

샤르루는 아마존 자회사 홀푸드마켓 소속 엔지니어로, 지난달 사내 슬랙(Slack) 채팅방에 아마존의 이스라엘 관련 사업을 비판하는 메시지를 잇달아 올려 정직 처분을 받았다. 이후 시애틀 본사 캠퍼스 앞에서 시위를 벌이고 전단을 배포하며 항의했다.

아마존 대변인 브래드 글래서는 성명을 통해 “아마존은 어떠한 형태의 차별, 괴롭힘, 위협적인 언행도 용납하지 않는다”며 “관련 사안이 보고되면 조사 후 적절한 조치를 취한다”고 말했다.

아마존은 구글 모회사 알파벳과 함께 ‘프로젝트 님버스(Project Nimbus)’를 통해 이스라엘 정부와 군에 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하고 있다. 양사는 가자지구 전쟁 중 수천 명이 사망한 이후 이스라엘의 행태를 비판하는 시위의 주요 대상이 되고 있다.

샤르루는 동료들에게 보낸 메시지에서 “아마존은 중립적인 관찰자가 아니다”며 “우리는 적극적인 참여자”라고 주장했다.

그는 지난 8월에도 마이크로소프트의 이스라엘 거래를 규탄하는 시위에 참여해, 다른 기술업계 종사자 6명과 함께 브래드 스미스 사장의 사무실을 점거했다가 체포·석방된 바 있다.

이후 가디언 등 보도로 논란이 커지자 마이크로소프트는 특정 이스라엘 군부대가 자사 소프트웨어를 사용하는 것을 차단했다.