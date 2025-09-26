"민간인 감시에 활용"…MS, 이스라엘 군부대 애저 서비스 차단

마이크로소프트가 이스라엘 군부대의 애저 클라우드 접근을 차단했다. 팔레스타인 민간인 감시에 애저 서비스가 활용됐다는 의혹이 제기된 후 이뤄진 조치다.

26일 가디언 등 외신 보도에 따르면 마이크로소프트는 내부 검토 끝에 이스라엘 국방부가 팔레스타인 민간인 통화에서 얻은 데이터를 애저 클라우드 스토리지에 보관한 정황을 확인하고 지난주 관련 구독 서비스를 중단했다. 현재 이스라엘 측에 내용을 통보했다.

마이크로소프트는 "우리는 민간인 대규모 감시를 지원하는 기술을 제공하지 않는다"며 "표준 서비스 약관이 이를 명확히 금한다"고 밝혔다.

사티아 나델라 마이크로소프트 최고경영자(CEO). (사진=마이크로소프트)

이번 조사는 이스라엘 8200부대가 가자지구와 요르단강 서안에서 수집한 통화 데이터를 애저에 저장하고 있다는 외신 보도가 나온 뒤 시작됐다. 당시 마이크로소프트는 "고객 콘텐츠를 직접 열람할 수 없다"며 "외부 보도가 아니었다면 이를 알 수 없었을 것"이라고 설명했다.

마이크로소프트는 최근 1년 동안 이스라엘과 관계를 두고 내부 직원과 외부로부터 압박 받았다. 지난 4월 창립 50주년 행사에서는 이스라엘과 맺는 계약에 반대하는 시위가 벌어졌으며, 8월에는 일부 직원이 브래드 스미스 마이크크로소프트 부회장 겸 사장 사무실을 점거해 봉쇄 조치가 이뤄졌다.

스미스 사장은 "직원으로서 우리 모두는 프라이버시 보호에 공동의 이해관계를 갖고 있다"며 "고객이 우리 서비스를 흔들림 없는 신뢰로 사용할 수 있어야 비즈니스 가치가 만들어진다"고 말했다.