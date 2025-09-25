LG전자·SK이노·한화 등 韓 대기업, MS 덕에 업무 효율성 높아졌다…이유는?

마이크로소프트가 기업 시스템 전반에 에이전틱 인공지능(AI)을 통합해 일하는 방식을 혁신하고 비즈니스 성과를 가속화한 국내 프론티어 기업 고객들의 성공 사례를 공개했다.

마이크로소프트는 포춘 500대 기업의 85% 이상을 포함해 전 세계 주요 산업 분야의 고객과 파트너가 'AI 퍼스트(AI-first)' 전략을 중심으로 비즈니스를 전환하도록 지원하고 있다고 25일 밝혔다.

국내에서도 AI 중심 업무 혁신에 속도가 붙고 있다. 마이크로소프트가 지난 5월 발표한 업무동향지표(Work Trend Index) 2025에 따르면 한국 리더의 77%는 향후 12~18개월 내 디지털 노동력을 통해 직원의 역량 확대를 기대한다고 응답했다.

이러한 흐름 속에서 ▲KB라이프 ▲LG전자 ▲SK이노베이션 ▲아모레퍼시픽 ▲이마트 ▲포스코인터내셔널 ▲한화 ▲한화큐셀 등의 국내 주요 산업의 조직들이 실질적인 성과를 만들어가고 있다.

KB라이프는 마이크로소프트 365 코파일럿을 도입해 문서 처리, 회의록 작성, 일정 관리 등 핵심 업무의 효율을 높였다. 특히 전직원 대상 전사 도입을 통해 방대한 문서 요약과 반복적인 프로세스를 자동화하며 업무 속도를 개선했다. 이러한 변화는 내부 협업과 의사결정 전반으로 확산되고 있으며 최근에는 변화 관리 교육과 맞춤형 에이전트 개발을 통해 활용 범위를 넓혀가고 있다.

LG전자 HS본부는 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)와 애저 오픈AI(Azure OpenAI) 등의 솔루션을 기반으로 기업용 빅데이터 분석 AI 플랫폼 찾다(CHATDA)를 개발했다. 글로벌 수천만대의 가전제품에서 수집되는 방대한 데이터를 기반으로 제품 품질을 개선하고 고객 인사이트를 확보해 온 LG전자 HS본부는 찾다를 기반으로 이 속도를 극적으로 향상시켰다.

최근 찾다는 에이전틱 AI 컨셉을 적용해 질문 분류, 코드 생성, 답변 자동화 등 서비스 품질을 한 단계 높였다. 또 가전제품 연구개발의 지식과 노하우가 기업 내에 더 빠르게 흐를 수 있도록 비정형 데이터·문서로 범위를 확장함으로써 R&D 속도와 경쟁력을 높이는 데에도 기여하고 있다. 찾다는 LG전자 HS본부가 축적해 온 핵심 지적자산들을 AI로 연결해 LG전자 가전사업의 경쟁력을 높이는 AI 에이전트 플랫폼으로 진화하고 있다.

(사진=마이크로소프트)

SK이노베이션은 마이크로소프트 애저 기반 생성형 AI 플랫폼을 도입해 정유·석유화학 분야의 다양한 업무에 AI를 적용하고 있다. 이로써 엔지니어링 자료 검색·분석, 데이터 처리, 보고서 작성 등 반복적이고 시간이 소요되던 작업들이 훨씬 더 간편하고 효율적으로 수행되고 있다. 또 파워 오토메이트(Power Automate), 애저 오픈AI, 팀즈(Teams) 등 협업 도구와 연계해 반복 업무를 자동화하고 지능형 워크플로우를 지원하는 환경을 마련했다. 나아가 구성원들이 직접 AI를 활용하고 개발할 수 있는 기반이 확산되면서 현업이 주도하는 AI 혁신 문화가 자리잡아가고 있다.

아모레퍼시픽은 마이크로소프트 애저 오픈AI를 기반으로 개인화된 뷰티 상담을 제공하는 AI 뷰티 카운슬러(AI Beauty Counselor, AIBC)를 개발하며 안정성, 안전성, 품질을 모두 확보하기 위한 활용 전략을 설계했다. 특히 역할별 특화 에이전트가 협업하는 에이전틱 AI 아키텍처를 구축하고 현장 데이터와 내부 시스템을 연동함으로써 응답의 전문성과 품질을 높이며 AI 에이전트와 사람간 워크플로우 최적화와 협업 네트워크도 구축하고 있다.

이마트는 마이크로소프트 365 코파일럿과 파워 플랫폼을 결합해 반복 업무를 자동화하며, 현장과 본사 전반의 업무 효율을 높이고 있다. 직원들은 HR FAQ 챗봇, 바이어용 농산물 시세 탐색 등 다양한 에이전트를 개발해 부서별 효율을 개선하고 있다. 또 전사적자원관리(ERP) 데이터와의 연동을 통해 바이어 업무 혁신에도 힘쓰고 있다. 특히 각 팀에서 선발된 인력이 팀 내부에 필요한 에이전트를 직접 설계하고 IT 부서가 이를 지원하는 방식으로 실무 맞춤형 자동화를 실현하고 있다.

마이크로소프트 측은 "이러한 변화는 단순한 질문·답변 수준을 넘어 불필요한 업무를 줄이고 핵심 업무를 자동화하는 성과로 이어진다"며 "고객 서비스와 내부 운영 전반에 혁신을 확산시키고 있다"고 말했다.

포스코인터내셔널은 전사 데이터를 마이크로소프트 애저 패브릭(Azure Fabric) 기반 데이터 플랫폼을 통해 분석·활용하는 체계를 구축해 데이터 관리와 업무 효율을 높이고 있다. 또 자연어 질의 데이터 추출 기능 및 파워 BI, 코파일럿, 애저 오픈AI 등을 활용해 임직원 누구나 데이터를 분석하고 예측 모델을 적용할 수 있는 환경을 검토하는 등 AI와 데이터 중심 의사결정을 강화하고 있다.

한화는 코파일럿 스튜디오(Copilot Studio) 기반 AI 에이전트를 도입해 사내 지식과 연계된 부서별 업무를 자동화하며 보안과 생산성을 동시에 강화하고 있다. 또 ▲경영진 보고를 지원하는 '정기회의체 보고서 에이전트' ▲환경 규제 여부를 자동 검토하는 '환경법규 검토 에이전트' 등도 운영 중이다. 현재는 자율형 AI 에이전트(Autonomous AI Agent)로 발전시키며 전사적 AI 혁신을 가속화하고 있다.

관련기사

한화큐셀은 마이크로소프트 애저 AI(Azure AI), 파워 플랫폼, 패브릭(Fabric) 등 다양한 AI 및 IoT 솔루션을 통해 소프트웨어 기반의 에너지 밸류체인 확장과 실시간 에너지 최적화로 사업모델을 혁신하고 있다. 특히 태양광 및 에너지 저장소 허가 문서 분석, 에너지 절감 효과 예측, 그리드 서비스 수익 예측 등 에너지 산업 특화 AI 자동화 사례를 구현했다. 실제로 AI 기반 시뮬레이션과 자동화된 워크플로우를 통해 시장 출시 속도가 30% 이상 향상된 한편, 에너지 비용 절감, 탄소 배출 감소, 그리드 안정성 강화 등의 실질적 성과도 달성했다.

조원우 한국마이크로소프트 대표는 "이제 AI는 단순한 개별 솔루션을 넘어 직원의 디지털 동료로서 기업 시스템 전반에 통합되고 있다"며 "협업, 품질, 의사결정 등 업무 전반에서 AI 혁신이 빠르게 확산되고 있다"고 강조했다. 이어 "앞으로도 신뢰할 수 있는 AI 트랜스포메이션 파트너로서 국내 주요 산업이 AI를 성장 엔진으로 삼아 프론티어 기업으로 발돋움할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.