"AI 교실 늘린다"…MS, 국내 교육자에 AI 프로그램 제공

마이크로소프트가 국내 교사의 인공지능(AI) 역량 높이기에 나섰다.

마이크로소프트는 초중고 교육자 대상으로 한 AI 역량 강화 프로그램을 한국서 운영한다고 22일 밝혔다. 이번 사업은 마이크로소프트 선도학교, 혁신교사, 심화 연수 과정인 마이 히어로를 중심으로 운영된다.

선도학교에 참여하는 학교들은 글로벌 혁신 네트워크와 협력해 교육 혁신을 심화하고 학생들이 미래 사회에 필요한 기술 역량을 키울 수 있는 환경을 제공한다. 올해 국내에서 중학교 1곳이 이미 참여를 시작했으며 향후 참여 확대를 장려할 방침이다.

마이크로소프트가 국내 교사의 인공지능(AI) 역량 높이기에 나섰다. (사진=마이크로소프트)

'혁신교사 프로그램'은 창의력과 협업 능력을 갖춘 교육자를 양성하기 위해 운영된다. 올해 170여 명의 교사가 해당 과정을 수료했다. 교사들은 필수 학습을 이수하고 실제 교육 사례를 제출해 선발되며 글로벌 협력과 기술 지원을 받을 수 있다.

'마이 히어로'는 혁신교사 프로그램을 수료한 교사 대상으로 한 심화 AI 연수 과정이다. 참가자들은 애저, 마이크로소프트 365 코파일럿, 코파일럿 에이전트 등 주요 AI 도구를 실습하며 교육 현장에 적용하는 방법을 학습한다. 수료자는 글로벌 교육자 네트워크와 연계할 기회도 얻는다.

마이크로소프트는 이 과정을 통해 교사들이 수업과 행정 업무에 AI를 적극 활용하고 자율 연구회를 운영하며 교안 제작과 연수 활동에 참여할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전국 8대 권역에서는 지역 교육청과 협력해 커뮤니티 활동을 이어가도록 지원할 예정이다.

또 마이크로소프트는 미국국제교육기술협회와 협력해 개발한 교사용 AI 인증 과정도 내년 1월 국내에 도입할 예정이다. 이 과정은 교사들이 책임 있는 AI 사용과 수업 설계, AI 도구 제작 방법을 학습하도록 설계됐다.

브래드 스미스 마이크로소프트 사장 겸 이사회 부의장은 "AI의 잠재력을 실현하기 위해서는 이를 활용할 수 있는 지식과 학습에 대한 접근성 또한 확대해야 한다"며 "학생들에게 진정한 AI 교육을 제공하려면 먼저 교사들에게 필요한 AI 도구 훈련 신뢰 제공이 필수적"이라고 말했다.