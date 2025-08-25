동원홈푸드, 조미식품 공장 '할랄' 인증…"K-소스 글로벌화 속도"

동원홈푸드가 글로벌 소스 시장 확대에 본격 나섰다.

회사는 아산 사업장에 할랄 전용 분말 생산 라인을 마련하고 인도네시아 할랄제품보증청(BPJPH)으로부터 인증을 받았다고 25일 밝혔다. 이 라인에서 생산되는 분말 제품은 향후 외식 프랜차이즈 등 국내외 고객사에 공급될 예정이다.

할랄은 무슬림이 섭취할 수 있도록 이슬람 율법에 따라 생산·가공·유통된 제품에 부여되는 인증이다. 한국무역협회에 따르면 올해 전 세계 할랄 식품 시장 규모는 약 2조 달러(약 2천773조 원)에 이를 전망이다.

할랄 인증을 받은 아산공장 전경 (사진=동원홈푸드)

동원홈푸드는 현재 1천여 개 기업에 소스·분말 등을 공급하는 국내 B2B 조미식품 1위 기업으로, 3천여 개 원료와 8만 가지 레시피를 기반으로 다양한 제품을 개발해 왔다.

특히 저당·저칼로리 콘셉트의 ‘비비드키친’ 브랜드를 통해 김치 살사, 고추장 핫소스, 불고기 BBQ 소스 등 K-소스를 선보이며 미국, 호주, 캐나다, 베트남 등으로 수출을 확대하고 있다. 일부 제품은 아마존 소스 부문 상위권에 오르기도 했다.

동원홈푸드 관계자는 “글로벌 할랄 시장 수요 확대에 대응하기 위해 인증을 획득했다”며 “분말 제품뿐만 아니라 소스류까지 인증을 넓혀 국내외 고객사를 적극 확보해 나가겠다”고 말했다.