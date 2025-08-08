동원그룹, 상반기 영업익 2천585억원…전년비 32.7%↑

동원산업은 연결 기준 올해 상반기 영업이익이 2천585억원으로 전년 동기보다 32.7% 늘었다고 8일 공시했다. 매출은 4조6천779억 원으로 6.7% 증가했다.

2분기 회사 매출은 2조3천586억원, 영업이익은 1천336억원으로 전년 동기 대비 각각 10.1%, 57.7% 증가했다.

별도 기준으로는 수산 부문을 담당하는 동원산업의 상반기 영업이익이 1천193억원으로 전년보다 49.7% 늘었다. 같은 기간 매출은 5천793억원으로 0.9% 증가했다.

식품 계열사인 동원F&B는 펫푸드, 떡볶이 등 전략 품목의 미국 수출 확대와 아시아권 조미김·음료 수출 증가로 수출액이 20% 이상 늘었다. 내식 수요 증가도 매출 확대에 기여했다.

동원홈푸드는 B2B 조미식품 부문 성장과 비비드키친 브랜드를 앞세운 B2C 사업 확장, 육류 포트폴리오 다각화에 힘입어 실적이 개선됐다고 회사는 설명했다.

소재 부문 동원시스템즈는 상반기 매출 7천031억 원으로 7.6% 증가했지만, 알루미늄 등 원자재 가격 상승 여파로 영업이익은 385억 원으로 17.1% 줄었다.

건설 계열 동원건설산업은 상반기 약 3천800억 원 규모의 신규 수주를 기록하며 매출이 전년 대비 약 40% 증가했다.

한편 동원산업과 동원시스템즈는 창사 이래 처음으로 중간배당을 결정했다. 양사는 각각 보통주 1주당 550원, 300원의 중간 배당을 실시할 예정이다.