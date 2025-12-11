[신간] 트라우마 치료 전문가가 알아야 할 10가지 근거중심 치료법

트라우마 환자의 일상 회복을 돕는 지침서가 발간됐다.

책은 노원을지대병원 방수영 정신건강의학과 교수의 ‘트라우마 치료 전문가가 알아야 할 10가지 근거중심 치료법’이다.

방수영 교수는 소아청소년 발달클리닉을 통해 환자를 돌보고 있다. 이와 함께 노원구 중독관리통합지원센터장, 한국중독정신의학회 특임이사, 을지대 을지정신의과학센터 센터장으로도 활동 중이다.

사진=노원을지대병원

신간은 정신건강의학과 의사뿐만 아니라 ▲임상심리학자 ▲심리치료사 ▲사회복지사 ▲정신건강 간호사 등 트라우마 생존자와 함께 일하는 치료자들에게 도움이 될 수 있도록 근거 중심의 치료법이 포함됐다.

책은 ▲외상성 스트레스 기본원칙 ▲스트레스 및 트라우마 관련 질환 ▲심리치료 ▲공존 질환의 치료 ▲특수한 대상군의 치료 ▲특별한 치료 방식 ▲약물치료 등 섹션을 세분화해 최신 심리학 및 사회학 이론은 물론 역학, 정신병리학, 신경생물학적 연구 결과도 소개했다.

방수영 교수는 “환자가 트라우마를 극복하고 일상이 회복되도록 돕는 과정에서 치료가 벽에 부딪히고 어려움을 느낄 때 책이 지침이 되길 바란다”라고 밝혔다.