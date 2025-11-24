[신간] 하루 15분 호르몬 혁명

연세대 강남세브란스병원 안철우 교수가 ‘하루 15분 호르몬 혁명’을 출간했다.

책은 총 5장으로 구성됐다. ▲1장 가속노화를 일으키는 미병과 3대 위험 질환, 저속노화를 만드는 호르몬 관리 전략 ▲2장 멜라토닌부터 테스토스테론, 성장호르몬까지 ‘젊음을 되찾는’ 호르몬 레시피 9가지 ▲3장 스트레스 호르몬 코르티솔, 멜라토닌과 알츠하이머의 관계, 에스트로겐과 치매 예방 ▲4장 도파민·인슐린·근육호르몬으로 풀어낸 체중 관리와 항노화 식단 ▲5장 중년 이후 갱년기를 건강하게 넘기는 호르몬 처방, 순환·통증 완화 루틴 등이다.

안 교수는 노화의 주요 원인을 호르몬 변화로 규정하며, 하루 15분만 투자해도 체력·감정·기억력·면역력을 끌어올릴 수 있다고 말한다. 바쁜 일상을 살아가는 현대인에게 꼭 필요한 호르몬 균형의 비법을 쉽고 간단한 루틴으로 담았다.

책은 노화의 본질을 호르몬 변화에서 찾는다. 노화를 ‘생체 기능의 단순한 쇠퇴가 아닌 호르몬 변화 과정’이라는 것이다. 특히 40대 이후 감소하는 성호르몬, 성장호르몬, 멜라토닌 등이 노화를 가속하는 핵심 요인이라고 분석한다.

안 교수는 피로·불면·체중 증가·감정 기복 등을 단순한 스트레스 반응으로 보지 말고, 몸이 보내는 호르몬 불균형 신호로 읽어야 한다고 강조했다. 또 독자가 스스로 상태를 점검할 수 있는 간단한 자가 진단표도 수록했다.

진료실에서 만난 환자들의 사례도 실렸다. 아침 햇살 명상으로 불면증에서 벗어난 환자, 음악 감상과 포옹으로 갱년기 우울을 극복한 사례 등 호르몬 균형을 회복한 뒤 삶이 바뀐 사람들의 생생한 경험과 조언을 담았다.

안 교수는 “호르몬의 비밀이 과학적으로 하나둘 밝혀지면서, 노화는 이제 조절 가능한 영역으로 들어서고 있다”라며 “책이 노화의 속도를 늦추고 활력 있는 일상을 찾고자 하는 현대인에게 실질적인 도움을 주는 안내서가 되길 바란다”라고 밝혔다. 한스미디어, 352쪽, 2만원.