[신간] 내 이력서를 보는 사람은 누구일까?

미다수북스가 취업 가이드 ‘내 이력서를 보는 사람은 누구일까?’를 출간다.

김진영 저자는 CJ푸드빌과 원앤원 등을 거쳐 헤드헌터로 전향, 연간 1천000건 이상의 서류를 추천하며 주니어부터 임원급까지 국내외 채용 과정을 진행했다. 저자는 수천 건의 채용 과정과 다수 구직자·기업 매칭 경험을 바탕으로 지원서 작성, 면접, 장기적인 커리어 설계 등을 안내한다.

저자는 채용의 본질이 스펙이 아닌 적합성에 있다고 말한다. 고학력과 화려한 경력도 회사에 꼭 맞는 사람이 아니라면 최종 선택에서 배제될 수 있다는 것. 저자는 ‘채용 시장 이해’ 챕터를 통해 왜 채용 과정이 불편하게 느껴지는지, 프로세스를 알면 전략이 보이는 이유에 관해 설명한다.

또 ‘이직의 전략’에서는 회사가 원하는 인재상과 경력·직무 선택 기준을, ‘이력서 가이드’와 ‘면접 가이드’에서는 지원자가 놓치기 쉬운 디테일과 스토리텔링 전략을 담았다. 이와 함께 ‘현실 고민’, ‘직장 생활’, ‘커리어 가이드’ 장 등을 통해 경력 관리 조언을 제시한다.

이 밖에도 ▲지원자의 경력 구성 방식 ▲면접에서 신뢰를 쌓는 대화법 ▲민감한 질문 대응 요령 등도 포함했다.

저자는 “좋은 회사에 들어가는 것이 목표가 아니라, 지속 가능한 커리어를 설계하는 것이 진짜 목적”이라며 단기적인 합격 전략을 넘어 인생 전반을 바라보는 시야를 제안한다.