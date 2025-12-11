나이언틱 '몬헌 나우', 시즌8 '요격 준비 차원 임계의 포효' 업데이트

나이언틱은 캡콤과 공동 개발한 리얼 월드 몬스터 수렵 게임 ‘몬스터 헌터 나우’에 시즌 8 ‘요격 준비! 차원 임계의 포효’를 시작했다고 11일 밝혔다.

이번 시즌 8 업데이트에서는 전기를 다루는 비룡종 ‘라이젝스’를 비롯해 ‘케마트리스’, ‘고샤하기’가 신규 몬스터로 등장한다. 또한 ‘차원 변이 푸루푸루’도 새롭게 추가돼 사냥의 재미를 더했다.

새로운 협동 콘텐츠인 ‘거점 요격전’도 도입됐다. 헌터들은 탐색 거점에서 다른 이용자들과 힘을 모아 강력한 ‘차원 임계 몬스터’를 토벌하며 기존 사냥과는 차별화된 협력 플레이를 즐길 수 있다.

관련기사

몬스터 헌터 나우 시즌8 '요격 준비! 차원 임계의 포효'

시즌 개편에 맞춰 ‘시즌 8 패스’도 시작된다. 특히 이번 프리미엄 플랜은 혜택이 대폭 강화됐다. 1, 2단계 달성 시 ‘아이템 박스 1000칸 확장’과 ’특제 갈무리 나이프’ 4개를 즉시 지원하며, 티어 상승에 따라 다양한 몬스터 소재와 차원 변이 소재 등을 보상으로 제공한다.

이 밖에도 나이언틱은 신규 스킬 추가, 몬스터 출현 퀘스트, 시즌 지급품 배포 등 다양한 콘텐츠 업데이트를 진행했으며, 이용자 편의를 위해 공식 웹사이트를 리뉴얼했다.