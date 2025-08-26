나이언틱 피크민 블룸, '월병 데코피크민' 7종 추가 이벤트 진행

나이언틱이 중추절을 기념해 모바일 게임 '피크민 블룸'에서 한 달간 특별 이벤트를 진행한다고 26일 발표했다.
이번 이벤트는 다음 달 1일부터 30일까지 열리며, '월병 데코피크민' 7종과 신규 디자인 '마작패 데코피크민'이 새롭게 선보인다. 이용자는 이벤트 기간 중 다양한 도전 임무를 수행해 '월병 데코피크민' 모종, '달빛 등불', '꽃잎' 등의 보상을 획득할 수 있다. 스테이지 중앙의 '빅 플라워'가 만개하면 추가로 금 모종도 받을 수 있다.
'달빛 등불' 수집 임무를 완료한 이용자에게는 Mii용 이벤트 테마 코스튬과 '마작패 데코피크민' 모종이 제공된다.
이벤트 중 등장하는 '화려한 버섯'을 파괴하면 '달빛 등불'과 '마작패 데코피크민' 모종 등이 담긴 미스터리 상자를 받을 수 있다. 주말에는 '거대 화려한 버섯'에서 더 희귀한 미스터리 상자를 획득할 기회가 주어진다.
20레벨 이상 이용자는 이벤트 프리미엄 패스를 통해 스테이지 클리어 시 시즌별 정수를 추가로 얻고, 원하는 색상의 '월병 데코피크민' 금 모종까지 획득할 수 있다.