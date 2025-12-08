나이언틱 "몬헌 나우 시즌8, 핵심은 초대형 협력 배틀 '거점 요격전'"

나이언틱의 리얼 월드 게임 '몬스터 헌터 나우'가 오는 11일 시즌8 '요격 준비! 차원 임계의 포효' 업데이트를 통해 시리즈 최초의 초대형 협력 콘텐츠인 '거점 요격전'을 선보인다.

나이언틱은 8일 온라인 그룹 인터뷰를 열고 신규 시즌에 대한 세부 내용을 공개했다. 인터뷰에 참석한 신상석 나이언틱 시니어 게임 디자이너는 이번 시즌의 핵심 콘텐츠로 '거점 요격전'을 꼽으며, 헌터들이 모여서 함께 노는 '소셜 기능'을 대폭 강화하겠다고 강조했다.

이번 시즌의 가장 큰 변화인 '거점 요격전'은 각 탐색 거점에서 특정 기간 '차원 임계 몬스터'가 등장하고, 헌터들이 힘을 합쳐 이를 공략하는 신규 협력 콘텐츠다. 단순한 사냥을 넘어, 이용자가 제작해두고 사용하지 않던 다양한 속성의 무기를 활용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

몬스터 헌터 나우 시즌8 '요격 준비! 차원 임계의 포효'

신 디자이너는 "게임을 진행하다 보면 힘들게 만든 무기가 나중에 쓸모없어지는 경우가 발생해 아쉬움을 느꼈다"며 "거점 요격전은 다양한 무기를 육성해 두면 이득을 볼 수 있는 구조로, 육성에 대한 부담을 줄이기 위해 이벤트와 소재 지원도 병행할 예정"이라고 설명했다.

시즌8에는 이용자들의 도전 욕구를 자극할 신규 몬스터 3종도 상세히 공개됐다. 먼저 키 비주얼을 장식한 '라이젝스(전룡)'는 개발진이 이번 시즌 가장 공을 들인 몬스터다. 체내 발전 기관을 통해 날개와 꼬리 등에 전기를 축적해 공격하며, 전기를 두른 부위는 공격 범위가 넓어지고 위력이 강력해진다.

신 디자이너는 "라이젝스는 공격 패턴이 다양하고 움직임이 변칙적이라 75초라는 짧은 시간 안에 충분한 재미를 느낄 수 있을 것"이라고 설명했다.

함께 추가되는 '케마트리스'는 캡콤의 최신작 '몬스터 헌터 와일즈'에서 첫 등장한 수룡종 몬스터다. 인화성 물질을 뿌린 뒤 꼬리로 지면을 마찰시켜 불을 붙이는 독특한 공격 방식을 가진다. 빙설 지대에 서식하는 아수종 '고샤하기(설귀수)'도 등장한다. 자신의 체액을 냉각시켜 거대한 얼음 칼날을 만들어 무기처럼 휘두르며, 흥분하면 온몸이 붉게 변하며 더욱 흉포해지는 것이 특징이다.

기존 몬스터보다 강력한 '차원 변이' 개체도 추가된다. 첫 타자인 '차원 변이 푸루푸루'는 기존 개체보다 AI가 강화되어, 브레스 공격이 3갈래에서 5갈래로 늘어나는 등 새로운 패턴으로 헌터들을 위협할 예정이다.

인터뷰에 참석한 신상석 나이언틱 시니어 게임 디자이너.

신규 몬스터와 함께 장비 스킬도 대거 추가된다. 라이젝스 장비에는 SP 게이지를 소모해 자동으로 저스트 회피를 발동시키는 '절대 회피 [SP]' 스킬이, 케마트리스 장비에는 보우건 탄 소모를 일정 확률로 방지하는 '탄환 절약'이 포함된다.

고샤하기 장비에는 슬래시액스와 차지액스의 변형 공격력을 높여주는 '변형 공격 강화' 스킬이 적용돼 무기 선택의 폭을 넓혔다.

편의성과 소셜 기능도 대폭 개선된다. 아이템 박스 최대치가 250칸 확장되며, 쌓여가는 채집 소재나 소형 몬스터 소재를 보석(젬)으로 교환할 수 있는 기능이 도입된다. 또한 지난 4일 선행 업데이트를 통해 QR 코드로 친구와 사냥 시 참여자 모두 동일한 보상 테이블을 적용받게 됐다.

신 디자이너는 "친한 친구끼리 사냥했는데 누구는 좋은 보상을 얻고 누구는 얻지 못해 미묘한 분위기가 되는 것을 방지하고자 했다"고 개발 의도를 밝혔다.

향후 로드맵과 겨울철 운영 계획도 밝혔다. 신규 무기인 '조충곤'은 내년 3월 시즌9 업데이트에 추가될 예정이며, 친구와 멀리 떨어져 있어도 함께 사냥할 수 있는 기능도 준비 중이다.

신 디자이너는 "지난 시즌이 개인의 성장에 집중했다면, 시즌8은 함께 노는 즐거움을 되찾는 것이 목표"라며 "거점 요격전과 소셜 기능 강화를 통해 헌터들이 밖으로 나와 함께 사냥하는 재미를 느끼길 바란다"고 전했다.