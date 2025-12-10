번개장터, ‘쿨거래 자랑대회’ 개최

번개장터는 연말을 맞아 유저들의 따뜻하고 재치 있는 '쿨거래' 경험을 공유하는 "행운이 가득한 2025 쿨거래 자랑대회"를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 번개톡 신규 이모티콘 ‘행운이’ 출시와 함께, 번개장터가 지향하는 ‘쿨거래 문화’를 확산하기 위해 기획됐다.

번개장터는 사기 걱정 없는 안전결제 시스템과 리커머스 특화 기능을 기반으로, 불필요한 대화 없이도 신뢰 기반의 거래가 가능한 ‘쿨거래’ 경험을 제공해오고 있다. 번개장터는 이번 대회를 통해 유저가 경험한 쿨거래 사례를 공유하고 긍정적인 중고 거래 문화를 널리 확산한다는 계획이다.

[보도자료_이미지] 번개장터 쿨거래

번개장터 유저라면 누구나 참여할 수 있는 이번 대회는 24일까지 진행되며, 심사를 거쳐 12월 30일에 수상자를 발표한다. 참여 방법은 간단하다. 유저들은 쿨거래 내용이 담긴 번개톡 캡처 이미지와 그 상황을 가장 잘 표현하는 재치 있는 한 줄 설명을 번개장터 앱 내 이벤트 페이지를 통해 제출하면 된다.

특히 이번 대회는 판매자와 구매자 모두에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 각 수상 팀에 쿠폰 형태로 리워드를 제공한다. 대상 팀에는 365일 내내 쿨거래를 응원하는 의미를 담아 총 365만원 상당의 쿠폰 패키지가 수여된다.

최우수상 팀에게는 행운의 숫자를 활용한 77만7천777원 상당의 쿠폰이, 우수상에는 더 빠른 쿨거래를 기원하는 의미로 8만2천820원 상당의 쿠폰이 제공된다. 마지막으로 장려상은 일상 속 친근한 거래를 상징하는 7천942(친구사이)원 쿠폰이 총 10팀에 지급된다. 숫자에 의미를 담아 구성된 이번 리워드는 번개장터가 추구하는 쿨거래 가치를 위트있게 반영해 참여자들에게 재미 요소를 더할 전망이다.

이번 대회와 함께 진행되는 연말 미니 캠페인도 눈길을 끈다. 번개장터는 이벤트 기간 동안 신규 이모티콘 ‘행운이’를 번개톡에서 사용한 유저를 대상으로 자동 응모 혜택을 제공하며, 추첨을 통해 100명에게 번개포인트 5천원을 지급한다. 또한 쿨거래 상황에서 필요한 표현을 유저로부터 직접 제안받아, 이를 신규 이모티콘 출시에도 반영할 예정이다.

번개장터 조은서 마케팅본부장은 "불필요한 대화 대신 서로를 배려하는 '쿨거래'는 번개장터만의 강점"이라며, "이번 대회를 통해 유저들이 경험한 따뜻하고 재미있는 쿨거래 스토리를 나누고, 나아가 더 많은 유저들이 스트레스 없는 중고거래의 즐거움을 경험하기를 기대한다"고 말했다.