이마트24, 와인 브랜드 '꼬모' 재단장...'말보로소비뇽블랑' 출시

이마트24가 와인 성수기 12월을 맞아 와인전문 브랜드 ‘꼬모(COMO)’를 리뉴얼한다고 10일 밝혔다.

이마트24에서 단독으로 운영하는 ‘꼬모’는 2020년 출시 후 매년 10% 이상씩 매출 증가세를 보이며 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 합리적인 가격의 데일리와인으로 자리잡았다.

이마트24는 최근 편의점 와인고객의 취향이 더욱 세분화되고 다양해짐에 따라, 품종과 산지 구성을 한층 강화한 라인업을 선보이기 위해 브랜드 리뉴얼을 추진한다.

이마트24 와인

이와 함께 “와인을 즐기는 가장 편안한 순간”을 의미하는 기존 ‘COMO(Convenient Moment)’에서 “와인으로 완성되는 당신의 순간”을 뜻하는 새 ‘COMO(Complete Moment)’로 브랜드 콘셉트도 재정비한다.

이마트24는 젊은 세대를 중심으로 가볍게 음주를 즐기는 ‘저도수 트렌드’에 맞춰, ‘꼬모’ 리뉴얼 첫 상품으로 화이트와인을 선보인다.

일반적으로 레드와인에 비해 화이트와인은 알코올 도수가 낮아 상대적으로 부담 없이 마실 수 있어 화이트와인의 인기가 높아지고 있다. 실제로 한국무역협회(KITA) 무역통계에 따르면 국내 화이트와인 시장 점유율은 2023년 18%에서 지난 해 21%로 높아졌으며, 같은 기간 레드와인과 스파클링와인은 모두 감소한 것으로 나타났다.

이마트24가 이달 11일 선보이는 ‘꼬모 말보로소비뇽블랑(750ml/1만2천900원)’은 뉴질랜드 유명 와이너리 ‘생클레어’에서 생산한 소비뇽블랑 품종 100%의 화이트와인이다. 해당 와인은 부드럽게 어우러진 과일 맛과 자몽, 레몬 제스트, 사과 등 상큼한 향이 특징으로, 관자와 생선 등의 해물요리와 페어링하기 좋다.

특히 이 상품은 ‘트렌드랩 성수점’에 선출시된 이후 플래그십스토어에서 판매하는 와인 중 1위를 차지하며 고객들의 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 확인됐다.

이마트24는 ‘꼬모 말보로소비뇽블랑’을 시작으로 26년까지 총 12종의 리뉴얼 라인업을 순차적으로 선보일 계획이다.

관련기사

또한, 이달 말일까지 ‘꼬모 말보로소비뇽블랑’을 구입할 때 토스페이 머니 또는 계좌로 전액 결제 시 4천원 할인된 8천900원에 구입할 수 있는 혜택도 제공한다.

이마트24 주류팀 김시훤 MD는 “편의점 와인을 즐기는 고객들의 취향이 더욱 세분화됨에 따라 와인전문 브랜드 ‘꼬모(COMO)’의 리뉴얼을 진행하게 됐다”며 “이번 화이트와인을 시작으로 2026년까지 총 12종의 와인을 순차 출시해 고객들의 입맛과 다양한 니즈를 충족시킬 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.