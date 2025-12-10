롯데홈쇼핑 최유라쇼, 크리스마스 셀렉션 공개

롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 이달 11일부터 20일까지 ‘최유라쇼’ 크리스마스 특집전을 TV, 라이브커머스 2개 채널에서 동시 진행하고, 프리미엄 추천상품과 최유라 애정상품을 단독으로 선보인다고 10일 밝혔다.

매주 목요일, 토요일에 TV방송에서 진행되는 ‘최유라쇼’에서는 연말 홈파티 수요에 맞춘 프리미엄 브랜드를 업계 단독으로 소개한다. 11일에는 명품 커트러리로 꼽히는 ‘부가티 커트러리’의 단독 모델, 최신 라인을 선보이고, 13일에는 이탈리아 프리미엄 토마토를 사용한 ‘카사마라조 토마토소스’, 대표적인 영국 명품 도자기인 ‘포트메리온 뉴베리에이션’ 라인 등을 판매한다.

20일에는 명품 파스타 ‘디마르티노X돌체앤가바나 파스타’, 프랑스 명장의 잼 ‘레피큐리앙 잼’, 프리미엄 테이블웨어 ‘에뚜알 퓨터’ 등도 단독으로 판매한다. ‘최유라쇼 온에어’는 매달 1회 라이브 방송전 편성으로, 이달 라방은 특집전 기간인 11일 오후 7시 30분에 진행한다.

지난 방송에서 1분 만에 완판된 미국 친환경 가방 브랜드 ‘백올’의 파우치를 비롯해 트래블팩 세트 등을 물량을 확보해 연말 기프트 특집으로 진행한다. 구매고객 대상으로 적립금 및 추첨을 통해 모바일 커피 교환권도 제공한다.

정선영 롯데홈쇼핑 방송제작부문장은 “멀티채널 전략의 일환으로 간판 프로그램 ‘최유라쇼’를 내세워 TV, 라이브커머스에서 크리스마스 특집전을 기획하게 됐다.” 며 “프리미엄 추천상품 중심의 TV방송, 최유라 일상 속 애정상품을 소개하는 라방이 연말 시즌 고객들에게 좋은 선택지가 될 것으로 보이며, 향후 ‘최유라쇼’는 채널별 특성에 맞춘 상품 전략으로 고객 접점을 지속 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.