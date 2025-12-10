파리바게뜨, ‘베리밤 고블렛잔’ 사전 예약 진행

파리바게뜨의 대표 홀리데이 시즌 케이크 ‘베리밤’과 함께 연말 파티 테이블을 완성해줄 ‘베리밤 고블렛잔 세트’의 사전 예약이 10일부터 진행된다.

‘베리밤 고블렛잔 세트(2개입)’는 일반 와인잔보다 짧은 손잡이의 고블렛잔에 베리밤의 패키지 디자인 요소인 반짝이는 황금색 파티클 패턴을 담았다. 280ml 용량으로 와인∙샴페인∙주스 등 다양한 음료용 컵은 물론 과일∙스낵 등을 담는 디저트볼로도 활용할 수 있다. 홈파티를 비롯한 각종 모임에서 크리스마스와 연말 분위기를 더하는 인테리어 소품으로 좋다.

파리바게뜨 ‘베리밤 고블렛잔 세트’는 카카오톡 선물하기에서 17일까지, 파바앱·해피오더·카카오톡 예약하기에서 19일까지 사전 예약이 가능하다. 2만원 이상 파리바게뜨 제품 구매 시 9천900원에 구매할 수 있으며, 22일부터 선택한 매장에서 픽업할 수 있다. 20일부터는 전 매장에서 현장 판매도 진행한다.

파리바게뜨, 홀리데이 감성 담은 ‘베리밤 고블렛잔 세트’ 사전 예약

파리바게뜨 관계자는 “크리스마스와 연말 분위기를 빛내 줄 홀리데이 시즌 굿즈를 선보였다. 파리바게뜨 홀리데이 제품을 통해 소중한 가족, 친구, 연인과 행복한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.