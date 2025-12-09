서강대, 컴퓨터공학과 서정연 명예교수에 감사패 수여

서강대학교(총장 심종혁)는 8일 오전 본관 2층 총장실에서 서정연 서강대학교 컴퓨터공학과 명예교수에게 감사패를 수여했다. 이날 행사에는 서정연 교수와 심종혁 총장, 송태경 대외부총장, 이상근 대외교류처장이 참석했다.

서정연 교수는 서강대학교 수학과 75학번으로, 1995년부터 2022년까지 서강대학교 컴퓨터공학과 전임교수로 재직하며 교육과 연구에 헌신해 왔다. 인공지능 및 자연어처리 분야의 권위자로 LG AI 연구원 기술 자문, 자유대화 AI 데이터 개발 등 다수의 핵심 연구 과제에 참여하며 국내 AI 연구 발전에 크게 이바지했다.

(왼쪽부터) 이상근 대외교류처장, 심종혁 총장, 서정연 컴퓨터공학과 명예교수, 송태경 대외부총장

현재는 재단법인 이노베이션아카데미 이사장으로서 디지털 융합 인재와 소프트웨어 혁신 인재 양성의 중역을 맡고 있다. 또 지난 5일 소프트웨어융합대학 발전기금 1천만 원 기부를 포함, 서강대학교 발전기금으로 지금까지 총 1억 6천만 원을 기부하며 모교 발전에도 깊은 뜻을 더해왔다.

서정연 교수는 “이제 모든 것이 AI로 연결되는 흐름을 부정할 수 없다”면서 “대학 또한 AI를 폭넓게 융합할 수 있는 교육 방향으로 나아가야 한다”고 강조했다.

심종혁 총장은 “학교 차원에서도 AI 혁신 교육과 인재 양성을 위해 적극적으로 지원하고 있다”면서 “이번에 전달주신 발전기금은 AI 시대를 선도하는 대학을 만드는 데 큰 힘이 될 것”이라고 감사를 전했다.