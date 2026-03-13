KFC, 치킨 가격 올린다...일부 제품 동결·인하도

KFC가 치킨과 버거 등 일부 제품 가격을 조정한다고 밝혔다.

13일 회사는 이번 가격 조정에 대해 최근 고환율과 원자재 가격 상승, 제반 비용 증가를 반영한 조치라고 설명했다. 가격은 매장 단품가 기준으로 적용된다.

조정 대상은 인하 2종, 동결 29종, 인상 23종이다. KFC는 전체 메뉴를 일괄 인상하지 않고 품목별로 인상·동결·인하를 나눠 적용했다고 밝혔다.

KFC 매장.(사진=지디넷코리아)

치킨류 가격은 전반적으로 올랐다. KFC는 오리지널치킨을 제외한 모든 치킨 메뉴 가격을 200원 인상했고, 오리지널치킨은 300원 올렸다.

대표 버거 메뉴 가격은 일부 유지됐다. 징거, 트위스터, 켄치밥과 소스류 가격은 동결됐다. 소비자 부담이 큰 주요 메뉴는 최대한 현행 가격을 유지했다고 회사는 설명했다.

인하 품목도 포함됐다. 징거더블다운통다리 가격은 100원 내렸고, 핫윙 2조각은 소스를 제외한 기준으로 300원 인하됐다.

KFC 관계자는 “최근 지속되고 있는 고환율과 원자재 가격 상승, 제반 비용 증가 등의 영향으로 안정적인 품질과 서비스 유지를 위해 불가피하게 일부 메뉴의 가격을 조정하게 됐다”고 말했다.