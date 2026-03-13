한국정보산업연합회, 20대 회장에 양승욱 전 전자신문 대표

한국정보산업연합회(이하 정산연)는 양승욱 전 전자신문 대표를 제20대 회장으로 선임했다고 13일 밝혔다.

정산연은 13일 양재동 엘타워에서 제44회 정기총회를 열고 이같이 결정했다. 양 신임 회장은 전자신문 편집국장과 대표이사, 컴투스홀딩스 상임감사 등을 역임한 ICT 분야의 전문가다. (기사 아래 약력) 임기는 오는 4월 1일부터 시작한다.

양 신임회장은 취임 소감에서 “회원사와 산업계가 체감할 수 있는 실질적인 사업을 추진, 완전히 새로운 연합회로 거듭나겠다”는 포부를 밝혔다.

한편 정산연은 올해 ‘AX(AI 대전환) 확산을 통한 ICT산업 경쟁력 강화’를 핵심 사업 목표로 확정했다.

AI 파고를 넘어 AX 확산으로 이어지는 AI 산업 생태계 조성과 주요 플레이어들의 발굴 및 지원을 강화하고 AI 시대 도래에 따라 기존의 ICT·SW 산업이 위축되지 않고 새로운 성장의 기회를 주도할 수 있는 사업 환경을 만드는데 중점을 둘 예정이다.

양승욱 한국정보산업협회 20대 회장

양승욱 20대 한국정보산업연합회 회장이 13일 총회에서 포부를 밝히고 있다.

이를 위해, 정책포럼 및 정책간담회, 정책협의체 등의 다양한 여론 조성 및 소통 플랫폼 통해 ICT 및 SW기업의 AI 대응 현안과 이슈에 대응하고, 국내외 경제단체들과 간담회·세미나·조사 연구 공동 수행을 통해 참신하고 시사성 있는 산업 정책 이슈를 제기하고 주도할 계획이다.

아울러, 임베디드 AI기업들의 연구개발, 마케팅, 표준화 지원을 위한 산하기구 활동을 더욱 체계화하고 작년에 런칭한 AI·SW안정성인증제도(AISC)를 더욱 고도화, AI 및 ICT기업들이 책임있는 AI 생태계를 만들 수 있도록 지원할 예정이다.

또 ICT, SW기업들의 전 산업 디지털 혁신에 중요한 역할을 담당하도록 지원한다. 산하기구인 한국CIO포럼은 정기조찬회 10회 개최, AX 컨퍼런스를 개최하고 ‘올해의 CIO상’ 프로그램을 완전히 혁신해 CIO, CISO, CDO, CAIO를 아우르는 국내 대표 시상 프로그램으로 고도화한다.

인재 양성 사업도 AI 인재 육성에 초점을 맞추고 작년보다 더욱 확대한다. 우선 ‘한이음 드림업’을 통해 약 2000명에 이르는 기업 실무형 ICT·SW 인재 양성에 힘쓴다. 최고급 AI·SW 혁신 인재 양성 프로그램인 AI․SW마에스트로 과정을 통해 서울에서 300명, 부산에서 150명을 선발, 양성한다. 특히 올해 부산 AI․SW 마에스트로 센터 개소로 지방의 우수 AI 및 SW 인재를 집중 발굴하고 육성할 계획이다.

한편 연합회는 이날 올해 사업 계획·예산안을 처리하는 한편 신임 임원 선임안을 의결했다. 부회장에는 이수정 한국IBM 사장이 연임됐다. 또 이준호 한국CIO포럼 회장이 신임 부회장에 선임됐다. 이사진은 홍병진 레몬헬스케어 사장과 박윤하 스피어에이엑스 사장이 연임됐고, 황철이 오픈베이스 사장이 신임 이사로 이름을 올렸다. 감사는 김우성 아이티센클로잇 대표가 새로 맡았다.