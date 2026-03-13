티빙, 14일 한국·도미니카 WBC 8강전 생중계

천신만고 끝에 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 8강에 진출한 한국 야구팀의 경기를 티빙이 생중계한다.

티빙은 14일 오전 7시 30분(한국시간) 열리는 한국과 도미니카공화국 간의 WBC 8강 경기를 생중계한다고 13일 밝혔다.

17년 만에 8강 무대를 밟은 한국의 상대는 4전 전승으로 D조 1위를 차지한 도미니카공화국이다. 후안 소토, 페르난도 타티스 주니어, 블라디미르 게레로 주니어 등 메이저리그 스타들이 대거 포진한 도미니카는 이번 대회 강력한 우승 후보 중 하나로 꼽히는 팀이다.

사진=티빙

8강전에선 개그맨 신규진과 ‘야구여신’ 김선신 아나운서, 전 프로야구 선수 유희관 3인이 호스트로 참여하는 ‘팬덤중계’를 진행한다.

시청 편의를 위한 특화 기능도 제공한다. 티빙은 중계진 해설 없이 타구음과 관중석의 함성만을 담아내는 ‘현장음 중계’ 모드를 지원한다.

티빙은 오는 24일까지 진행되는 2026 KBO 리그 시범경기도 생중계한다.