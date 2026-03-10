티빙 "쇼미더머니12 이전 시즌보다 인기 많아"

티빙은 '쇼미더머니12'가 중반부를 넘어서며 이전 시즌을 뛰어넘는 성과를 기록하고 있다고 10일 밝혔다.

티빙에 따르면, '쇼미더머니12'는 12회 중 절반에 해당하는 6회 공개일 기준, 쇼미더머니11의 전체 시청 UV(중복 제외 순수 시청자 수)를 넘어섰으며, 티빙 유료 구독 기여 기준으로도 25% 더 높은 수치를 기록했다.

'쇼미더머니12'의 패자부활전 성격으로 동시 공개된 '야차의 세계'를 합산하면 화제성은 배가된다. 동일 회차인 6회 성과를 비교하면, 두 콘텐츠의 유료 구독 기여도는 '쇼미더머니11' 대비 3배 이상 높은 수준이다.

'쇼미더머니12' 포스터(왼쪽), '야차의세계' 포스터 (사진=티빙)

특히 '쇼미더머니12' 시청자 중 '야차의 세계'를 시청한 이용자 비율은 꾸준히 증가해, '야차의 세계' 최종회 공개일은 1회 대비 195%까지 늘었다. 본편에서 탈락한 래퍼가 스핀오프에서 도전을 이어가고, 다시 본편으로 복귀하는 구조가 이용자 유입의 선순환을 형성했다고 회사 측은 설명했다.

티빙에서 쇼츠를 이용해 새롭게 시도하는 '야차의 세계 Part2'는 팬 참여를 유도하고 있다. 이용자는 매주 참가 래퍼들이 직접 찍은 쇼츠 영상을 보고 좋아요로 응원을 보낼 수 있으며, 최종 우승자는 '쇼미더머니12' 최종회 생방송의 스페셜 무대에 서게 된다. 팬들이 직접 결과를 만드는 참여형 구조다.

티빙 관계자는 "파워IP에 집결된 팬덤이 직접 참여해 콘텐츠를 완성하는 참여형 콘텐츠가 이전에 없던 새로운 성과를 만들고 있다"며 "앞으로도 콘텐츠 혁신을 선보일 것" 이라고 말했다.