티빙-SSG닷컴, 통합 멤버십 ‘쓱7클럽 티빙형’ 출시

티빙은 SSG닷컴과 손잡고 양사 혜택을 결합한 통합 멤버십 ‘쓱7클럽 티빙형’을 출시했다고 6일 밝혔다.

협업은 콘텐츠 시청과 장보기를 하나의 멤버십 안에 결합해 이용자 편의성과 실질적 혜택을 동시에 강화하는 데 초점을 맞췄다.

티빙의 모바일 광고형 이용권과 쓱세븐클럽의 장보기 적립을 동시에 제공한다.

특히 기간 한정으로 통합 멤버십에 기존 ‘광고형 스탠다드’ 이용권과 동일한 서비스를 제공한다. 이용자들은 티빙 오리지널과 최신 콘텐츠는 물론 야구, 테니스 등 라이브 스포츠 중계, 뉴스 및 숏폼 등 서비스를 합리적인 조건으로 이용할 수 있다.

티빙 관계자는 “협업은 콘텐츠를 중심으로 이용자 소비 접점을 확장하는 시도”라며 “앞으로도 이용자 경험의 경계를 넓혀 나갈 계획”이라고 밝혔다.