티빙-SSG닷컴, 통합 멤버십 ‘쓱7클럽 티빙형’ 출시

콘텐츠 시청과 장보기를 하나로

방송/통신입력 :2026/03/06 09:12

티빙은 SSG닷컴과 손잡고 양사 혜택을 결합한 통합 멤버십 ‘쓱7클럽 티빙형’을 출시했다고 6일 밝혔다.

협업은 콘텐츠 시청과 장보기를 하나의 멤버십 안에 결합해 이용자 편의성과 실질적 혜택을 동시에 강화하는 데 초점을 맞췄다.

티빙의 모바일 광고형 이용권과 쓱세븐클럽의 장보기 적립을 동시에 제공한다.

사진=티빙

특히 기간 한정으로 통합 멤버십에 기존 ‘광고형 스탠다드’ 이용권과 동일한 서비스를 제공한다. 이용자들은 티빙 오리지널과 최신 콘텐츠는 물론 야구, 테니스 등 라이브 스포츠 중계, 뉴스 및 숏폼 등 서비스를 합리적인 조건으로 이용할 수 있다.

티빙 관계자는 “협업은 콘텐츠를 중심으로 이용자 소비 접점을 확장하는 시도”라며 “앞으로도 이용자 경험의 경계를 넓혀 나갈 계획”이라고 밝혔다.

