루시드, 2인승 로보택시 공개…"테슬라 사이버캡 겨냥"

전기차 업체 루시드 그룹이 자사 중형 전기차 플랫폼을 기반으로 한 2인승 로보택시 콘셉트 ‘루나’를 공개했다고 일렉트렉 등 외신이 12일(현지시간) 보도했다.

루시드는 이날 열린 투자자 설명회에서 테슬라의 사이버캡과 유사한 2인승 로보택시 콘셉트 ‘루나’를 선보였다.

루시드가 2인승 전기 로보택시 콘셉트 '루나'를 공개했다. (사진=루시드 그룹)

새 중형 전기차 플랫폼을 기반으로 제작된 루나는 “향후 자율주행 및 상업용 애플리케이션을 지원할 수 있는 자사 중형 플랫폼의 잠재력을 보여주는 모델”이라고 회사 측은 설명했다. 이어 해당 플랫폼에 적용된 첨단 기술과 소프트웨어가 “로보택시 분야에서 최고 수준의 효율성을 가능하게 한다”고 덧붙였다.

이 중형 로보택시는 약 14분 충전으로 320㎞ 이상의 주행 거리를 확보할 수 있는 것이 특징이다. 이는 재규어 아이페이스와 현대 아이오닉 5보다 빠른 수준이라고 설명했다. 또한 핵심 차량 기능과 자율주행 시스템을 위한 안전 백업 시스템도 탑재될 예정이다.

루시드는 로보택시의 구체적인 출시 시기를 공개하지 않았지만, 상용화될 경우 테슬라의 사이버캡과 경쟁하게 될 것으로 전망된다.

테슬라 로보택시 사이버캡 (사진=테슬라 유튜브 영상 캡처)

회사 측은 중형 전기차 플랫폼이 향후 성장 전략의 핵심이라고 강조했다. 이 플랫폼은 5만 달러 미만 가격대로 출시될 예정인 3개 모델 ▲코스모스 ▲오션 스포츠유틸리티차량(SUV) ▲아직 공개되지 않은 세 번째 전기차의 기반이 될 예정이다. 루시드는 해당 플랫폼이 동급 최고 수준의 주행 거리와 효율, 성능, 차량 내 기능, 넓은 실내 공간을 제공할 것이라고 설명했다.

사진=루시드 그룹

특히 루시드 코스모스는 최대 7㎞/kWh의 효율을 목표로 하고 있다. 이는 루시드 그래비티(5.7㎞/kWh), 재규어 아이페이스(4㎞/kWh), 현대 아이오닉 5(5.47㎞/kWh)보다 높은 수준이다. 코스모스 모델은 69kWh 배터리를 탑재해 약 480㎞ 주행 거리를 제공할 것으로 예상된다.

루시드는 이미 올해 하반기부터 우버와 누로와의 파트너십을 통해 그래비티 기반 로보택시 2만 대를 배치할 계획이다. 또한 2029년 레벨 4 자율주행 도입을 목표로 자율주행 기술 개발을 진행 중이다.

회사 계획에 따르면, 루시드는 올해 고속도로에서 핸즈프리 주행을 시작하고, 2027년에는 고속도로와 도심에서 핸즈프리 주행을 지원할 예정이다. 이어 2028년 말에는 운전자가 시선을 도로에서 완전히 떼도 되는 수준의 자율주행 기술을 선보일 계획이다.