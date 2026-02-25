'사이버캡’ 이름 전쟁…테슬라, 양산 앞두고 부랴부랴 상표 방어

테슬라가 ‘사이버캡’ 상표를 둘러싼 분쟁을 본격화했다.

24일(현지시간) 일렉트렉에 따르면 테슬라는 프랑스 음료 도매업체 유니베브가 사이버캡 상표를 선점했다며 미국특허상표청(USPTO) 산하 상표심판원(TTAB)에 공식 이의신청을 제기했다.

유니베브가 차량 관련 상표를 출원하면서 상표청에 허위 사실을 기재했고, 실제 사용 의사 없이 유명 명칭을 선점하는 이른바 ‘상표 알박기’를 했다는 게 테슬라의 주장이다.

사이버캡 (사진=테슬라 유튜브 영상 캡처)

테슬라는 유니베브가 ‘사이버’ ‘캡’ ‘사이버 캡’이라는 제품을 사용하는 업체가 없다고 진술한 부분을 문제 삼았다. 테슬라는 2024년 10월 ‘위, 로봇’ 행사에서 사이버캡을 공개했고 명칭이 글로벌 언론에 보도된 만큼, 고의가 없다는 유니베브 진술이 사실과 다르다는 것이다.

또 유니베브가 음료 도매업체로 차량 제조·판매 이력이 없다는 점과 대표가 소셜미디어에서 일론 머스크와 머스크 가족, 스페이스X 등을 팔로우한 정황을 들어 테슬라 명칭을 알고도 출원했다고 주장했다. 유니베브는 과거 ‘테슬라퀼라’ 관련 상표를 보유했고, ‘사이버쿼드’ ‘사이버택시’ 등 테슬라 연관 명칭도 출원한 것으로 전해졌다.

출원 시점도 쟁점이다. 유니베브는 2024년 4월 프랑스에서 '사이버캡’을 먼저 출원한 뒤 2024년 10월 미국에 출원했다. 테슬라는 2024년 11월에야 상표 출원을 진행한 것으로 알려졌다. 국제 우선권 규정상 유니베브가 유리한 고지를 점할 수 있다는 해석이 나온다.

테슬라는 소비자들의 혼동 가능성과 상표 희석 등도 함께 주장하며 ‘사이버트럭' 등 기존 등록 상표와의 연관성도 내세웠다.

업계에서는 테슬라가 사이버캡 양산 시점(4월 목표)이 임박한 만큼, 상표 분쟁이 장기화될 경우 마케팅 리스크가 커질 수 있다고 보고 있다. 테슬라는 대체안으로 ‘사이버카’ ‘사이버비히클’ 등도 출원한 것으로 알려졌다.

일렉트렉은 "테슬라가 유니베브에 돈을 지불하고 물러나게 합의할 가능성이 높다"며 "이번 이의신청은 테슬라가 협상에서 우위를 확보하게 해주지만, 테슬라가 이름을 전 세계에 공개하기 전에 상표를 출원했더라면 이런 일은 필요 없었을 것"이라고 꼬집었다.