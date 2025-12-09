CDMA·4M DRAM·이터븀 광시계 등 11건 과학기술 유산 새로 등재

한국전자통신연구원(ETRI)이 1996년 개발한 CDMA(코드 분할 다중 접속) 시스템과 1988년 개발한 4메가 디램(DRAM) 시제품 등 11건의 자료가 과학기술 유산으로 선정됐다.

국립중앙과학관은 2025년도 국가중요과학기술자료 11건을 신규 과학기술 유산으로 등록 공고하고, 제7회 등록·수여식을 9일 개최했다. 제도가 도입된 2019년부터 지난해까지 총 81건이 등록됐다.

국가중요과학기술자료 등록제는 우리나라 과학기술 발전에 기여하고, 후대에 계승할 필요가 있는 과학기술자료를 보존·관리하기 위한 제도다. 과학기술자료의 과학기술적 가치(적합성, 독창성 등)와 역사적(계승성 등), 교육적 가치(활용성 등) 등을 종합해 선정·등록한다.

국립중앙과학관이 신규 등재한 국가중요과학기술자료. 오른쪽부터 시계방향으로 다목적실용위성1호, 이터븀 광시계, 트리가 마크2, CDMA 시스템, 4M DRAM.

이번에 선정한 유산은 기초과학분야에서 ▲세계에서 다섯번째로 국제 표준 진입에 성공한 광시계인 ‘이터븀 광시계(KRISS-Yb1)(한국표준과학연구원) ▲한국 최초로 신규 혜성을 발견한 관측 자료인 ‘Yi-SWAN 혜성 발견 관측자료’(영월군) 등 2건이다.

산업기술분야에서는 ▲국내 최초 다목적 실용위성 시험·검증 모델인 ‘다목적실용위성 1호 준(準)비행모델(Proto-FlightModel, PFM)(한국항공우주연구원) ▲국내 원자력 연구개발의 시금석이 된 ‘연구용 원자로 TRIGA Mark-Ⅱ(한국원자력연구원) ▲1988년 개발한 반도체 산업 성장에 크게 기여한 ‘4메가 디램(4M DRAM) 시제품(한국전자통신연구원) ▲1996년 세계최초로 성공시킨 CDMA 시스템’(한국전자통신연구원) ▲전량 수입하던 화학 재료를 국산화, 대량 생산이 가능하게 한 폴리부텐 제조기술 연구자료(한국화학연구원) 등 5건이다.

과학기술사분야에서는 ▲남극세종과학기지 제1차 월동연구대 활동자료(국립해양박물관) ▲임진왜란 중 개발된 비격진천뢰 중 뚜껑이 유일하게 확인된 ‘무장읍성 출토 비격진천뢰(고창군) ▲조선시대 전기 의서를 집대성한 초간본 266권 중 국내에 유일하게 남아있는 원본 ‘의방유취 권201’(한독의약박물관) ▲국내 최초의 현대식 천문대인 소백산천문대 관측일지(1978~2003)(한국천문연구원) 등 4건이다.

권석민 국립중앙과학관장은 “오늘 등록된 국가중요과학기술자료들은 한국의 역사 속 과학기술 성과를 돌아볼 수 있는 소중한 자료들”이라며, “국립중앙과학관은 자료를 보존·연구하고, 자료에 스며있는 조상들의 지혜와 과학기술인들의 노력을 미래세대에 전하는 역할을 다하겠다”고 밝혔다.