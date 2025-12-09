[신간] 일 잘하는 엔지니어의 생각 기법

인공지능(AI) 시대에 더 나은 능력을 발휘할 수 있는 핵심 경쟁력은 무엇일까?

캐리 밀샙이 지은 ‘일 잘하는 엔지니어의 생각 기법’은 이런 고민을 갖고 있는 사람들의 관심을 끌만한 책이다.

엔지니어적 사고 기술이란 문제의 본질을 면밀히 관찰해서 조직이나 시스템의 성능을 개선하고 최적화함으로써 눈앞의 문제를 빠르고 정확하게 해결하는 것을 의미한다.

30여 년이 넘는 현장 경력을 보유한 저자 캐리 밀샙은 흥미로운 스토리텔링 기법을 활용한 111가지 일화 속에서 컴퓨터 소프트웨어든 일상 작업이든 (말 그대로) 모든 시스템의 성능을 개선하는 최적화 스킬을 알려준다. 또한, 엔지니어나 개발자가 어떤 사고와 마인드셋을 갖춰야 할지, 어떻게 하면 더욱 일관되고 자신있는 최적화를 수행할 수 있을지를 재미있게 들려준다.

이를 통해 저자는 AI는 쉽게 따라 하기 어려운, 인간 개발자와 엔지니어가 자신의 능력치를 최대로 발휘할 수 있는 신속하고 정확한 문제 해결력과 사고법을 알려준다.

따라서 이 책은 컴퓨터 프로그램과 프로세서가 여러분의 시간을 어떻게 사용하고 있는지, 그리고 그것을 개선하려면 무엇을 해야 할 지 알고 싶어하는 이들에게 꼭 필요한 책이다.

(캐리 밀샙 지음/ 장현희 옮김, 책만)