[신간] 박진호 박사의 'AI와 디지털 헤리티지'

문화유산 디지털 복원 분야의 선구자로 평가받는 박진호 박사(문화유산 디지털복원가)가 'AI와 디지털 헤리티지'를 출간했다.

이 책은 지난 25년간 한국에서 진행된 수많은 디지털 헤리티지 프로젝트의 실제 경험과, 최근 급격히 발전한 인공지능(AI)이 문화유산 보존·복원·전시에 어떤 혁신을 가져오는지 종합적으로 분석한 전문 연구서다.

오늘날 전 세계 문화계와 기술계가 주목하는 화두는 'AI는 과연 문화유산을 이해하고 복원할 수 있는가'라는 질문이다. 'AI와 디지털 헤리티지'는 이에 대해 실증적이고도 통찰력 있는 답도 제시한다. 문화기술 연구자, 문화유산 전문가, 지자체·박물관·관광기관, K-문화산업 종사자가 모두가 반드시 참고해야 할 디지털 헤리티지 분야의 표준서(Standard Reference)로 자리매김할지 기대되는 대목이다.

이 책은 디지털 헤리티지라는 개념을 단순한 '디지털 기록'이 아닌, AI와 함께 과거를 새롭게 해석하고 체험하게 만드는 지능형 기억 시스템으로 정의한다. 과거 사진과 문서에 머물던 문화유산 기록 방식은 3D 스캔, XR, 홀로그램, 디지털 트윈, AI 기반 해석 기술로 완전히 새롭게 진화하고 있다.

특히 생성형 AI는 ▲사라진 벽화·고지도의 복원 ▲유실된 사찰·고도(古都)의 재현 ▲관람객 맞춤형 전시 해설 ▲문화유산 기반 영화·다큐멘터리 제작등을 가능하게 하며, 문화유산의 재현을 넘어 창조와 교육, 산업적 활용 영역까지 확장시키고 있다.

이 책에서 박진호 박사는 "AI는 이제 문화유산의 보조 도구가 아니라 기억을 만들어내는 동반자"라고 설명했다. AI의 데이터 분석 능력과 추론 기반 복원 기술은 문화유산 보존·관리·창작의 새로운 기준점을 제시해 눈길을 끈다.

무엇보다 이 책의 백미는 지난 25여 년간 한국에서 박진호 박사에 의해 주도적으로 추진되어 온 디지털 헤리티지 프로젝트를 책 한 권에 집대성했다는 점이다. 서라벌 도시 VR 복원과 숭례문 화재 당시 3D 스캔 데이터 복원 활용 사례, 황룡사 9층 목탑·신라왕경 디지털 복원을 통한 가상 공간 속 'K-문화유산 도시' 구현 등의 내용을 담았다. 이 기록은 단순한 기술 사례가 아니라, 한국이 세계 디지털 헤리티지 선도국이 되었음을 보여주는 결정적 증거로 보인다.

박진호 박사는 이 책에서 디지털 복원이 관광산업의 전략적 자산이 될 것이라고 강조한다. 로마·파리처럼 수천 년의 실물 유적이 남아 있지 않은 한국은 오히려 디지털 복원·XR 체험형 관광에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있다.

경주의 '서라벌 천년 타임머신 프로젝트', '경주 APEC Golden Silla XR-Bus'와 같은 최신 사례는 한국이 단순한 박물관형 전시를 넘어 도시 전체를 디지털 문화유산 플랫폼화하는 방향으로 나아가고 있음을 보여 준다.

이러한 방향성에 박진호 박사 "K-팝과 K-드라마를 넘어, 이제 K-헤리티지가 한국의 다음 문화 브랜드가 될 것"이라고 내다봤다. 이는 글로벌 관광 시장의 흐름과 기술 발전 속도에 비추어 보았을 때 설득력이 있다는 평가다.

신작 'AI와 디지털 헤리티지'는 AI 시대 문화유산의 윤리·미래까지 바라본 유일한 저서기도 하다. 이 책의 또 하나의 중요한 가치는 기술적 성과만을 다룬 것이 아니라, 디지털 복원 과정에서 발생하는 철학적·윤리적 문제와 미래 방향성을 제시한 부분이다. ▲AI가 만든 복원물은 진짜인가 ▲AI가 왜곡한 역사는 어떻게 통제할 것인가 ▲사라진 유산의 ‘현재적 상상’은 어디까지 허용 가능한가 ▲디지털 데이터의 생명은 어떻게 유지할 것인가 ▲인간과 AI는 어떤 방식으로 공동의 기억을 구성할지다.

문화유산은 단지 과거의 유물이 아니다. AI 시대에 문화유산은 국가의 기술력, 문화력, 창의력을 총체적으로 보여주는 플랫폼이 된다. 그리고 박진호 박사는 그 흐름을 가장 선두에서 이끌어 온 연구자로 기억될 전망이다.

(박진호 박사 지음, 커뮤니케이션북스)