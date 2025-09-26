[디지털 K-헤리티지]㉕AI 헤리티지 심포지엄 열린다

지디넷코리아는 대한민국 고유 유산(Heritage, 헤리티지)의 디지털콘텐츠에 대한 다양한 소식을 연재 기획으로 제공합니다. 우리 문화유산을 디지털콘텐츠로 만들어 세계화에 나선 기업과 서비스 등을 소개하고, 민관 협업 사례를 주로 다룰 예정입니다. 우리 문화유산의 보존·보호·진흥 사업을 꾸준히 응원해주시길 바랍니다. [편집자 주]

'2025 디지털헤리티지페스타'가 막이 오른 가운데, 우리 유산의 가치 공유와 지속 가능한 보존 및 향유 실현에 인사이트를 줄 수 있을지 주목을 받고 있다.

공주시는 공주문화관광재단이 주관하는 디지털 헤리티지 전문 전시·페스티벌 '2025 디지털헤리티지페스타'를 26일부터 사흘간 공주 아트센터고마에 마련한다.

올해로 4회째를 맞은 페스타에는 총 27개 기관이 참여하며 산업페어 전시·연구성과 발표·초청전·디지털 기술을 활용한 역사 체험 프로그램 등 15개를 운영한다고 사무국 측은 설명했다.

또한 34명의 국내외 연사가 참여하는 전문 심포지엄과 세미나 등을 통해 디지털 헤리티지의 최신 연구성과와 전망을 공유하는 장을 마련된다.

2025 디지털헤리티지페스타의 부대행사 'AI 헤리티지 심포지엄'.

특히 페스타 개막 첫날인 26일 오후 2시부터 열리는 'AI 헤리티지 심포지엄'에서는 디지털유산 분야에서 AI의 새로운 가능성을 탐구한다. AI 영화에 생성형 AI, AI휴먼, 플랫폼 구축 등 주제는 다양하다.

이날 심포지엄은 유정민 한국전통문화대학교 교수의 오프닝과 이찬희 디지털헤리티지페스타 운영위원장의 축사로 시작된다.

1부 강연은 ▲AI 영화 기반 디지털헤리티지 역사콘텐츠의 재현(박진호 고려대학교 교수) ▲생성형 AI를 통한 역사 복원과 활용 방안 프로젝트(장순규 계명대학교 교수) ▲생성형 AI를 통한 다큐멘터리 콘텐츠 구현: EBS 백제 양직공도 방송 사례를 중심으로(소휘수 (AIMZ미디어 대표) ▲생성 AI기반 국가유산 콘텐츠의 제작과 활용(이태슬 태슬zip영상해결사무소 대표)을 주제로 발표가 이어진다.

이어 2부는 ▲문화유산 기반 AI를 활용한 현대미술 현황과 전시: 몽유도원도를 모티브로 한 작품들을 중심으로(최지원 AI 현대미술가) ▲인천 (구)송도역 전시관내 AI휴먼 개발과정과 전시(김영태 와이즈앤플레이 대표) ▲생성형 AI를 활용한 문화유산 플랫폼 구축(안형기 한국고고환경연구소 디지털융합센터장) ▲문화유산의 AI 기술 적용과 윤리(안재홍 카이스트 교수) 순서로 끝을 맺는다.

'AI 헤리티지 심포지엄' 주요 강연자.

'AI 헤리티지 심포지엄' 프로그램.

내일(27일)은 'AI와 XR이 만든 새로운 문화유산 경험'을 주제로 디지털헤리티지 세미나가 개최된다. 이날 조영훈 디지털헤리티지페스타 총감독의 오프닝을 시작으로, 하태진 버넥트 대표가 주제 발표에 나설 예정이다.

행사 마지막 날인 28일에는 '헤리티지 미래교육포럼'도 개최된다. '미래세대를 위한 디지털 국가유산 교육과 충남교육의 방향'이 주제다.

이날 포럼의 발표 내용은 ▲미래세대를 위한 디지털 국가유산 교육과 충남교육의 비전(이병도 충남교육연구소 소장) ▲국제교류와 디지털기술 융합 수업 사례(김혜신 천안 부내초등학교 교사) ▲교육현장에서의 디지털 국가유산 교육 실제(김용욱 계룡 신도초등학교 교사) ▲지역사회와 함께한 역사 골든벨: 홍성군 학부모협의회 사례(표미자 충남학부모회연합회장 ▲학부모 주도 보드게임 개발과 진로교육(이지은 부여여자중학교 운영위원장) ▲지역에서의 학부모 역할과 교육 협력(김수지 서산시 학부모회협의회장)이다.